خنفریپور در تذکر شفاهی:
اکنون متوجه شدم وزارت ورزش و جوانان کلا «تعطیل» است
نماینده مشادگان در مجلس، در تذکر شفاهی خود با انتقاد شدید از وزارت ورزش و جوانان، گفت: پروژههای ورزشی شادگان تعطیل و بدون مدیریت و برنامهریزی هستند و حتی اعتبارات اختصاص یافته به ساخت استخر و سالنهای چندمنظوره جذب نشده است. اکنون متوجه شدم وزارت ورزش و جوانان کلا" تعطیل است؛ بدون اطلاع، بدون اراده و بدون برنامه.
به گزارش ایلنا، هاشم خنفریپور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: یک زمانی فکر میکردم فقط در مجموعه ورزش و جوانان خوزستان بیتدبیری، بیمسئولیتی و بیتفاوتی وجود دارد، اما اکنون متوجه شدم وزارت ورزش و جوانان کلا" تعطیل است؛ بدون اطلاع، بدون اراده و بدون برنامه.
وی خطاب به وزیر ورزش و جوانان افزود: شما نه به امور ورزش توجه دارید و نه به امور جوانان. پروژههای تماما شادگان تعطیل هستند. واحدهای تحت مدیریت شما چه در وزارتخانه و چه در خوزستان، حتی با اعتبارات تامینشده از وزارت نفت برای ساخت استخر، نتوانستند هیچ ریالی جذب کنند؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۰ میلیارد ریال و برای سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود.
خنفریپور ادامه داد: پیمانکاران شما پروژههای ساخت استخر، سالن چندمنظوره تختی، سالن ورزشی چندمنظوره کانون امام خمینی(ره)، خوابگاه ورزشکاران و چمنهای مصنوعی و طبیعی را به هیچ وجه پیش نبردهاند و وضعیت این پروژهها نگرانکننده است.