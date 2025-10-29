به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزی در مدارس زنجان فوت کرد که علیرغم مکاتبات صورت گرفته هنوز علت آن مشخص نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آزمون های استخدامی کیفیت بخشی پرحاشیه بوده است که باید تعیین تکلیف شود همچنین رتبه بندی بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۱ به بعد دارای نقیصه هایی بوده که باید برطرف شود.

وی در ادامه خواستار بازگشت طرح هوش مصنوعی و ارجاع آن به کمیسیون مشترک جهت بررسی تخصصی شد و گفت: قراردادهای توسعه سیستم های رسانه ای زنجان نیز باید تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/