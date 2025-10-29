خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمدی در تذکر شفاهی:

رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۱ به بعد ناقص اجرا شده است

رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۱ به بعد ناقص اجرا شده است
کد خبر : 1706758
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده زنجان در مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت رتبه بندی بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۱ به بعد شد.

به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزی در مدارس زنجان فوت کرد که علیرغم مکاتبات صورت گرفته هنوز علت آن مشخص نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آزمون های استخدامی کیفیت بخشی پرحاشیه بوده است که باید تعیین تکلیف شود همچنین رتبه بندی بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۱ به بعد دارای نقیصه هایی بوده که باید برطرف شود.

وی در ادامه خواستار بازگشت طرح هوش مصنوعی و ارجاع آن به کمیسیون مشترک جهت بررسی تخصصی شد و گفت: قراردادهای توسعه سیستم های رسانه ای زنجان نیز باید تعیین تکلیف شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ