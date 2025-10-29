خبرگزاری کار ایران
امان‌زاده در تذکر شفاهی:

ملی پوش والیبال بر اثر سکته به کما رفته است

نماینده گلستان در مجلس در تذکری شفاهی ضمن تقدیر از فدراسیون والیبال و تلاش‌های دکتر جباری در بازگرداندن صابر کاظمی، ملی‌پوش ارزشمند والیبال کشور از قطر به ایران، از همت انسانی و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجلس و مسئولان استان گلستان قدردانی کرد.

به  گزارش ایلنا، عبدالغفور امان زاده، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی ضمن ابراز قدردانی از تلاش‌ها برای بازگرداندن صابر کاظمی، ملی‌پوش ارزشمند والیبال کشور از خطه ترکمن‌صحرا و شهرستان آق‌قلا،  که به علت سکه مغزی در کشور قطر به کمال رفته بود، گفت: از همت بالای پزشک انسان‌دوست، جناب آقای جباری که با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، فدراسیون والیبال و همکاران در استان گلستان، انتقال این ورزشکار از کشور قطر به ایران را ممکن ساختند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: دکتر جباری از بیمارستان قطری تا پای هواپیما و در مسیر انتقال تا بیمارستان در داخل کشور همراه صابر کاظمی بودند و نقش مؤثری در بازگشت سلامت وی ایفا کردند. از طرف مجلس شورای اسلامی، ورزشکاران و به‌ویژه مردم شریف ترکمن‌صحرا و شهرستان آق‌قلا از زحمات بی‌شائبه ایشان قدردانی می‌کنم.

این نماینده همچنین از فدراسیون والیبال کشور، به‌ویژه ریاست فدراسیون، به‌دلیل پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه تشکر کرد.

