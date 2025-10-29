سرمایه فرهنگیان در حال ذوب شدن است

به گزارش ایلنا، اکبر پولادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: سازماندهی معلمان و آزمون‌های ضعیفی که برگزار کردید، نگرانی بزرگی را برای معلمان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان متأسفانه با بی‌انضباطی، ناکارآمدی و انتصابات بی‌ضابطه مواجه است و به‌صورت اقتصادی اداره نمی‌شود، ادامه داد: بانک سرمایه دارای زیان انباشته بسیار است و با این شیوه، سرمایه فرهنگیان دائماً در حال ذوب شدن است. در مورد وضعیت این صندوق به وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دهم و تقاضا دارم همه برای جلوگیری از بحران به وظیفه خود عمل کنند.

نماینده مردم لنجان در مجلس در تذکری دیگر خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به گرانی افسارگسیخته گفت: تنها در یک سال گذشته حجم نقدینگی ۳۲ درصد، نرخ سکه ۱۲۴ درصد، یک گرم طلا ۱۴۴ درصد، نرخ ارز ۷۸ درصد، خودرو ۹۳ درصد، حبوبات ۱۳۸ درصد، مرغ ۵۵ درصد و متوسط فقر خوراک ۵۵ درصد افزایش یافته است. مسئولان حوزه اقتصادی باید پاسخی قابل قبول برای ملت ارائه دهند؛ این وضعیت اداره کردن اقتصاد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت معادن بیان کرد: به نظر می‌رسد کار به جایی رسیده که معادن ایران بار دیگر باید اعلام ملی شوند. این بی‌سامانی به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست؛ تا جایی که ذوب‌آهن به‌عنوان نخستین تولیدکننده فولاد در ایران، نیاز خود به سنگ‌آهن را از طریق واسطه‌ها و دلالان تأمین می‌کند.

وی در تذکری دیگر خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بی‌توجهی به ارزش‌ها در تولید محصولات فرهنگی و در جشنواره‌هایی که شئونات اسلامی در آن‌ها رعایت نمی‌شود، نگران‌کننده است. آقای وزیر، وضعیتی درست کرده‌اید که نه فرهنگی مانده، نه ارشاد و نه بحث اسلامی در کار شما مصداق دارد؛ به این وضعیت رسیدگی کنید.

