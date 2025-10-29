به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تدابیر دولت برای تامین دارو برای بیماران خاص گفت: ما در بیماری‌های خاص کاری را که باید انجام بدهیم این است که کمیسیون بررسی دارو مرتب تشکیل می‌شود و داروهایی که مورد نیاز است تصویب می‌شود و به اصطلاح در لیست دارویی ما قرار می‌گیرد و آن داروها را تعیین می‌کنیم.

وی افزود: از لحاظ تامین ارز و تامین هزینه‌ها چه در تولید داخلی و چه در تولیدات خارجی فعلا ما از گذشته وضعمان بهتر است. قطعا تحریم‌ها اثر می‌گذارد مخصوصا در مبادلات ارزی که ما داریم مشکلاتی ایجاد می‌کند ولی الان ما مجموعا شرایطمان از یکسال قبل بهتر است.

وزیر بهداشت درباره وضعیت پرستاران گفت: همانطور که می‌دانید اضافه کار پرستاران دو و نیم برابر شد، تعرفه پرستاری در سالی که گذشت حدود چهل درصد افزایش پیدا کرد. دنبال این هستیم که در بیمارستان‌ها زیست پرستار یا محل‌های پانسیون برای پرستاران درست کنیم. با بیمارستان ها و دانشگاه هایمان داریم هماهنگ می کنیم.

وی ادامه داد: برای کارهای دیگری هم که دارند مثلا مجوز مراقبت منزل یا هومکیر در همین سالی که گذشت ما سیصد مجوز صادر کردیم. برای افزایش رضایتمندی ۲۷ هزار استخدام در وزارت بهداشت در سال گذشته داشتیم که حدود پنجاه درصدش پرستار بوده است.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه با این حال پرستاران رضایت ندارند، گفت: همیشه برای اینکه چیزی را که در توان دولت هست انجام بدهیم تلاش می کنیم، رضایتمندی هم یه نسبتی هست که حرف مطلقی نیست، بالاخره رو به جلو داریم حرکت می‌کنیم. معوقات پرستاری وقتی که دولت چهاردهم تشکیل شد، متوسط دوازده ماه عقب بود و این الان به شش ماه رسیده است.

وی درباره اینکه آیا در خصوص تعرفه‌های پزشکی برآوردی جهت تغییر دارید، گفت: تغییر که قطعا انجام می‌شود منتها باید شورای عالی بیمه و سازمان برنامه تصویب کنند تا دولت تصویب شود ولی قطعا تغییر خواهد کرد.

