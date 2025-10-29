خبرگزاری کار ایران
توضیح رئیس بنیاد شهید درباره آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان جلسه  امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد تا پایان آذرماه نام‌نویسی خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق آخرین تفاهم با سازمان اداری استخدامی، تا پایان آذرماه این آزمون اختصاصی استخدامی انجام می‌شود. هر تعدادی از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد داشته باشیم با کد رشته‌های تعریف شده جذب می‌شوند.

رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران عنوان کرد: باقی جامعه ایثارگری طبق ماده ۲۱ قانون حمایت جامعه ایثارگری ۳۰ درصد سهمیه جذب دارند. هر آزمونی در کشور انجام شود این عزیزان ۳۰ درصد سهیمه دارند و در کنار آن، در سفرهای استانی با استانداران محترم و مدیرکل رفاه و تعاون و سازمان برنامه بودجه تفاهمی امضا می‌شود تا از محل ظرفیت‌های استانی بخشی از این عزیزان را جذب کنیم.

