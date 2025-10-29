درباره علی احمدنیا بداخلاقی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: از همگان می‌خواهیم که دقت داشته باشند که امروزه نیاز زیادی به همدلی و محبت و مودت داریم. بخش‌های مختلف و جناح‌ها دقت داشته باشند که همه باید حول محور رهبر معظم انقلاب، ایران عزیز و نظام اسلامی گام برداریم و نباید اجازه دهیم موضوعات پرخاشگرانه در کشور شکل بگیرد.

وی درباره اظهارات اخیری که در خصوص علی احمدنیا از سوی نماینده مجلس منتشر شد، گفت: این موضوع یک مقدار به سمت ادبیات خشن و پرخاشگرانه پیش رفت من توصیه و خواهشم از گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی موثر و نمایندگان مجلس، وزرا و رسانه ها و احزاب و گروه ها و ... این است که ما در کشوری زندگی می کنیم که مردم خوبی داریم نباید ادبیات پرخاشگرانه ما باعث نگرانی بیش از پیش مردم شود.

حضرتی گفت: لذا خواهش می کنم که بحث مودت و محبت را پیشه گرفته و اگر انتقاد و سوالی دارند از مسیر درست خود با ادبیات درست مطرح کنند. افترا زدن و تهمت زدن درست نیست.

وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره علی احمدنیا گفت: در این باره آقای احمد نیا و دولت پاسخ دادند معاونت اجرایی ما در بخش مالی و پتروشیمی پاسخ دادند آن داستان بداخلاقی بود کشور به شدت به همبستگی و تحمل همدیگر نیاز دارد در میدان سیاست مهمترین موضوع تحمل دیگر برای یک منافع بالاتر است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص جلساتی که شورای اطلاع‌رسانی دولت با نسل زد برگزار می‌کند، اظهارکرد: جلسه شورای مشاوران نسل زد بسیار خوب پیش می‌رود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: جلسات شورای مشاوران نسل زد هر هفته به صورت منظم برگزار می‌شود. اعضا خودشان جلسات را برگزار و مدیریت می‌کنند و به نوبت هر هفته یکی از آنها گزارش جلسات را به رسانه ها می‌دهند.

وی از تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف توسط اعضا شورای مشاوران نسل زد خبر داد و افزود: شورای مشاوران نسل زد به تعداد موضوعات مورد نیاز کشور، کمیته‌هایی را درست کرده‌اند. آینده کشور را همین جوانان نسل زد باید در دست بگیرند.

