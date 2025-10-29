به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز درباره ذخایر استراتژیک گفت: وضعیت مناسبی در این زمینه وجود دارد. اخیراً مشکلی در بحث تامین نهاده‌ها وجود داشت که این مشکل مرتفع شده و کار تامین در حال انجام و رفع اشکال است.

وزیر جهاد در خصوص تعامل با مجلس و نمایندگان گفت: تنشی نداریم و روابط خوب و مناسبی با مجلس داریم و در جلسات حضور می‌یابیم و مشورت هم می کنیم.

وی درباره طرح استیضاح خودش از سوی نمایندگان گفت: این موضوع در اختیار نمایندگان است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت شیر گفت: شیر خام قیمت مصوب دارد و اعلام شده است. حالا به غیر از آن اگر توافقی صورت بگیرد اعلام نمی شود و ما در جریان آن نیستیم اما شیر خام قیمت مصوب دارد و اعلام شده است.

نوری قزلجه درباره حمایت از تولید کنندگان بازار تخم مرغ و تعادل قیمت برای مصرف کنندگان گفت: برنامه اصلی در این حوزه، تولید است که به حمدالله علیرغم سختی‌هایی که داشت خصوصا واحدهای تخم گذار چهار الی پنج ماه از سال را با پایین بودن قیمت مواجه بودند و در هفته های اخیر هم یه مقدار با مشکلات نهاده مواجه بودند ولی خدا را شکر با همه مشکلات توانستند تولید را ادامه بدهند.

وی ادامه داد: این روند ادامه دارد و چون مشمول قیمت گذاری است، قیمت آن هم مشخص شده است. حدود یک و نیم ماه قبل هم قیمت اصلاح شد و روند بازار هم نشان می‌دهد که این قیمت منطقی است چون بازار هم در حول و حوش همان قیمت پیش می رود.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران جهاد کشاورزی به دلیل ترک فعل در موضوع نهاده ها گفت: من در جریان نیستم ولی اگر جایی ترک فعلی صورت گرفته باشد حتما باید پاسخگو باشد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ترک فعلی صورت گرفته است مدیر باید گزارش دهد ادامه داد: به ما چیزی ابلاغ نشده و چیزی هم از ما درخواست نکردن اگه در مورد نهاده منظورتان است برای اینکه روشن شود باید بگویم که اگر ما ثبت سفارشات را انجام نمیدادیم، تدارکات لازم و برنامه ریزی لازم را از اسفند ماه گذشته صورت نمی گرفت و کالا الان در مبادی ورودی کشور نبود قطعا ما در چنین شرایطی مرتکب ترک فعل میشدیم.

وزیر جهاد گفت: آنچه که وظیفه مان بود را انجام دادیم ولی الان می گوییم ارز بدهید که ظرف دو الی سه ساعت کالا برود به واحد مصرف کننده اگر الان میگفتیم که ارز بدید تا برویم تا سه ماه بعد کالا بیاوریم ، آن موقع مشکل بود ولی به نظر من مجموعه همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی و تمهیدات لازم را انجام دادند و اگر وقفه‌ای در پرداخت ارز اتفاق نمی‌افتاد حتی این مشکل هم پیش نمی آمد.

انتهای پیام/