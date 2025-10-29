خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجرایی رئیس جمهور:

امروز مشخص شد کسری بودجه خواهیم داشت/ تدبیر می‌کنیم که مشکلی برای مردم پیش نیاید

امروز مشخص شد کسری بودجه خواهیم داشت/ تدبیر می‌کنیم که مشکلی برای مردم پیش نیاید
کد خبر : 1706719
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امروز مشخص شد که کسری خواهیم داشت، اما قرار شد که در هفته آینده هر وزارتخانه‌ای که درآمدزا است مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و یک مقداری کمتر وزارت ارتباطات و وزارت نیرو راه های افزایش درآمد را بیان کنند و وزارتخانه های دیگر که هزینه ای هستند راه های کاهش هزینه را مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت درباره تعیین بودجه سال آینده گفت: رئیس جمهور بر مسئله بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید دارند و اشاره داشتند که نیاز است بودجه بر مبنای عملکرد پرداخت شود. این مسئله نظم بودجه را در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که دولت چقدر کسری بودجه دارد گفت: کسری دارد. درآمدها کم محقق شده ان‌شاالله تدبیر می کنیم که مشکلی برای مردم  پیش نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که برای بودجه بعدی کسری داریم، گفت: امروز مشخص شد که کسری خواهیم داشت، اما قرار شد که در هفته آینده هر وزارتخانه‌ای که درآمدزا است مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و یک مقداری کمتر وزارت ارتباطات و وزارت نیرو راه های افزایش درآمد را بیان کنند و وزارتخانه های دیگر که هزینه ای هستند راه های کاهش هزینه را مشخص کنند.

قائم پناه تصریح کرد:  چیزی که امروز به نظر من خیلی مهم بود در دولت این بود که  یکی از راهبردهای ریاست محترم جمهور موضوع اجرای بودجه‌بندی عملیاتی است که آیین نامه آن مصوب شد و دستگاه‌ها بر اساس پولی که می‌گیرند باید عملیات خود را انجام بدهند بودجه هزینه ای تبدیل می شود به بودجه عملیاتی و نتیجه کار را ما باید ببینیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ