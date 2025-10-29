به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت درباره تعیین بودجه سال آینده گفت: رئیس جمهور بر مسئله بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید دارند و اشاره داشتند که نیاز است بودجه بر مبنای عملکرد پرداخت شود. این مسئله نظم بودجه را در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که دولت چقدر کسری بودجه دارد گفت: کسری دارد. درآمدها کم محقق شده ان‌شاالله تدبیر می کنیم که مشکلی برای مردم پیش نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که برای بودجه بعدی کسری داریم، گفت: امروز مشخص شد که کسری خواهیم داشت، اما قرار شد که در هفته آینده هر وزارتخانه‌ای که درآمدزا است مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و یک مقداری کمتر وزارت ارتباطات و وزارت نیرو راه های افزایش درآمد را بیان کنند و وزارتخانه های دیگر که هزینه ای هستند راه های کاهش هزینه را مشخص کنند.

قائم پناه تصریح کرد: چیزی که امروز به نظر من خیلی مهم بود در دولت این بود که یکی از راهبردهای ریاست محترم جمهور موضوع اجرای بودجه‌بندی عملیاتی است که آیین نامه آن مصوب شد و دستگاه‌ها بر اساس پولی که می‌گیرند باید عملیات خود را انجام بدهند بودجه هزینه ای تبدیل می شود به بودجه عملیاتی و نتیجه کار را ما باید ببینیم.

