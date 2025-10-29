وزیر ورزش و جوانان خبر داد؛
ورزشگاه امام رضا و ورزشگاه پارس شیراز؛ گزینههای میزبانی دربی پرسپولیس و استقلال
وزیر ورزش و جوانان درباره برگزاری دربی بین تیم های پرسپولیس و استقلال گفت: دو جا برای دربی در نظر گرفته شده است یک جا، ورزشگاه امام رضا مشهد است که ورزشگاه خوبی است و دیگری ورزشگاه پارس شیراز است که جزو گزینههای میزبانی دربی هستند و انتخاب با فدراسیون فوتبال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پایان جلسه امروز هیات وزیران درباره میزان پرداخت وام ازدواج گفت: هم اکنون در حال بررسی و همفکری با بخشهای مرتبط برای مشخص کردن و اعلام آمار دقیق پرداخت این تسهیلات هستیم.
وی ادامه داد: سیاست قطعی نظام بر افزایش مبلغ این نوع وامها به جوانان اعم از تسهیلات اشتغال و ازدواج است ولی عدد مشخصی فعلاً تعیین نشده است.
وزیر ورزش در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره برگزاری دربی بین تیم های پرسپولیس و استقلال گفت: دو جا برای دربی در نظر گرفته شده است یک جا، ورزشگاه امام رضا مشهد است که ورزشگاه خوبی است و دیگری ورزشگاه پارس شیراز است که جزو گزینههای میزبانی دربی هستند و انتخاب با فدراسیون فوتبال است.