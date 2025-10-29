خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زندیان در تذکر شفاهی:

سهم کشاورزان از مطالبات خرید تضمینی گندم مسدود شده است

سهم کشاورزان از مطالبات خرید تضمینی گندم مسدود شده است
کد خبر : 1706707
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم بیجار در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بیمه مسئولیت کشاورزی به موقع تصویب نشده و سهم کشاورزان از مطالبات خرید تضمینی گندم مسدود است.

به گزارش ایلنا، علیرضا زندیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان‌ ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ماده (۳۳) برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است بیمه مسئولیت کشاورزی از محل مطالبات کشاورزان و اعتبار ردیف خرید تضمینی گندم پرداخت شود، اما متأسفانه دولت تاکنون این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه آن نیز به موقع تصویب نشده است. در حال حاضر نه تنها سهم دولت پرداخت نشده، بلکه ۵ درصد از مطالبات کشاورزان نیز مسدود شده و درصدد برداشت از این منبع است.

وی خطاب به رئیس جمهور خواستار آزادی‌سازی مبلغ مذکور شد و ادامه داد: در گذشته سازمان برنامه و بودجه نیز تعهد خود مبنی بر پرداخت از محل ۲۵۰ همت منابع یارانه‌ها را انجام نداد. در نتیجه امروز کشاورزان برای دریافت تنها ۵ درصد از مطالبات خود دچار مشکل هستند، در حالی که هزینه‌های تولید آن‌ها بیش از درآمدشان است.

زندیان با اشاره به ترک فعل وزیران تأکید کرد: طبق مفاد برنامه هفتم، وزیر آموزش و پرورش مکلف شده است از نیروهای نهضتی برای تأمین معلم استفاده کند، اما در شهرستان بیجار برای هر سه روستا تنها یک معلم وجود دارد. چرا از نیروهای نهضتی با سابقه ۱۲ تا ۱۵ سال کار استفاده نمی‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعاً قصد داریم به معلمان و آموزش و پرورش در مناطق محروم کمک کنیم، باید با جدیت پای کار بیاییم تا مشکل کمبود معلم برطرف شود. شایسته نیست در چنین شرایطی سه روستا تنها یک معلم داشته باشند؛ این وضعیت باید اصلاح گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ