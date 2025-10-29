سهم کشاورزان از مطالبات خرید تضمینی گندم مسدود شده است

به گزارش ایلنا، علیرضا زندیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان‌ ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ماده (۳۳) برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است بیمه مسئولیت کشاورزی از محل مطالبات کشاورزان و اعتبار ردیف خرید تضمینی گندم پرداخت شود، اما متأسفانه دولت تاکنون این قانون را اجرا نکرده و آیین‌نامه آن نیز به موقع تصویب نشده است. در حال حاضر نه تنها سهم دولت پرداخت نشده، بلکه ۵ درصد از مطالبات کشاورزان نیز مسدود شده و درصدد برداشت از این منبع است.

وی خطاب به رئیس جمهور خواستار آزادی‌سازی مبلغ مذکور شد و ادامه داد: در گذشته سازمان برنامه و بودجه نیز تعهد خود مبنی بر پرداخت از محل ۲۵۰ همت منابع یارانه‌ها را انجام نداد. در نتیجه امروز کشاورزان برای دریافت تنها ۵ درصد از مطالبات خود دچار مشکل هستند، در حالی که هزینه‌های تولید آن‌ها بیش از درآمدشان است.

زندیان با اشاره به ترک فعل وزیران تأکید کرد: طبق مفاد برنامه هفتم، وزیر آموزش و پرورش مکلف شده است از نیروهای نهضتی برای تأمین معلم استفاده کند، اما در شهرستان بیجار برای هر سه روستا تنها یک معلم وجود دارد. چرا از نیروهای نهضتی با سابقه ۱۲ تا ۱۵ سال کار استفاده نمی‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعاً قصد داریم به معلمان و آموزش و پرورش در مناطق محروم کمک کنیم، باید با جدیت پای کار بیاییم تا مشکل کمبود معلم برطرف شود. شایسته نیست در چنین شرایطی سه روستا تنها یک معلم داشته باشند؛ این وضعیت باید اصلاح گردد.

