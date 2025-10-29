خبرگزاری کار ایران
یوسفی در تذکر شفاهی:

تا چه زمانی باید نیروهای شریف شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و شوراها بلاتکلیف بمانند؟

تا چه زمانی باید نیروهای شریف شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و شوراها بلاتکلیف بمانند؟
نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در تذکر شفاهی خود با انتقاد از بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، خواستار اقدام فوری دولت برای تعیین تکلیف این نیروها و اجرای مصوبات مجلس در جهت برقراری عدالت استخدامی شد.

به گزارش ایلنا، رستگار یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز پرستار خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تا چه زمانی باید نیروهای شریف شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و شوراها بلاتکلیف بمانند؟ چرا اراده‌ای جدی برای حل مشکل این عزیزان وجود ندارد؟

یوسفی تأکید کرد: این قشر سال‌هاست در سکوت، بی‌هیاهو و بی‌ادعا بار خدمت را بر دوش کشیده‌اند؛ نیروهایی که با کمترین حقوق و بیشترین فشار کاری، ازابتدایی‌ترین حق خود یعنی امنیت شغلی محروم مانده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت و رئیس‌جمهور، عمل به مصوبات مجلس در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پایان دادن به این تبعیض آشکار است.

