به گزارش ایلنا، رستگار یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز پرستار خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تا چه زمانی باید نیروهای شریف شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و شوراها بلاتکلیف بمانند؟ چرا اراده‌ای جدی برای حل مشکل این عزیزان وجود ندارد؟