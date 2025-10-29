به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه بررسی ارتقای علم و فناوری کشور با بیان اینکه بخش علمی کشور در چهار دهه گذشته عملکرد ارزنده و خیلی خوبی داشته است، تصریح کرد: بنا بر همین عملکرد بود که در سند چشم انداز توسعه، دستیابی به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم در این سال‌ها در زمینه لزوم ارتقای علم و فناوری مطالبات جدی‌تری را مطرح کرده‌اند. ایشان علاوه بر لزوم توسعه علمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بر تاثیرگذاری علمی در جهان اسلام و حتی دستیابی به مرجعیت علمی نیز تاکید کرده‌اند. ایشان همچنین توصیه کرده‌اند که علم و فناوری در کشور ما به اندازه‌ای رشد کند که زبان فارسی به زبان علمی دنیا تبدیل شود.

معاون اول رپیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: با تمام تلاش‌هایی که در چند دهه اخیر انجام شده است، هنوز نسبت به دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه در زمینه علمی عقب هستیم.

عارف با اشاره به اینکه حل مشکلات معیشتی مردم در اولویت دولت و کشور است، گفت: با این حال وظیفه و اولویت دانشمندان کشورمان این است که نسبت به ارتقاء علم و فناوری در کشور توجه کافی داشته باشند. ما اکنون باید بررسی کنیم که چه اقداماتی برای دستیابی به این هدف باید انجام شود. البته دست ما هم خیلی باز نیست و روند کارهای اجرایی کشور به گونه‌ای است که اکثر درآمدها صرف امور جاری می‌شود. به طور مثال بودجه جاری دانشگاه‌ها تا ۹۰درصد صرف هزینه‌های جاری می شود و یکی از دغدغه‌های رئیس دانشگاه این است تا منابع لازم برای غذای دانشجو را تامین کند. در واقع در این سال ها تشکیلات متورمی ایجاد شده که البته منابع لازم را ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ارتقای علم و فناوری راهبرد اصلی دولت است، خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا ما متوجه شویم در چه زمینه‌هایی از علم و فناوری نیاز به فعالیت بیشتری داریم تا دست برتر را داشته باشیم. ما باید بر اساس سند چشم انداز توسعه جایگاه اول را در زمینه علم و فناوری در منطقه داشته باشیم و براساس برنامه‌ریزی که انجام شده است تلاش می کنیم در یک برنامه سه ساله به این جایگاه برسیم.

عارف با بیان اینکه دولت در زمینه حل مشکلات معیشتی و مسکن اساتید، برنامه‌هایی را آغاز کرده است، گفت: برای ارتقاء علم و فناوری باید در کشور اقداماتی از جمله تجدیدنظر در نظام اداره دانشگاه، تأمین و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها، همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین المللی، افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش خصوصی و حل مسئله جذب اساتید را دنبال کرد. همچنین باید اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز در اولویت دانشگاه‌ها قرار بگیرد. درآمد دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که ارتباط دانشگاه با صنعت همچنان در گام‌های اولیه است و باید تقویت شود.

وی یادآور شد: امروزه در دنیا فناوری پایه حل مشکلات و تولید ثروت است اما فناوری برای کشور ما به هزینه تبدیل شده است چون علم و فناوری در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. ما باید این روند را اصلاح کرده و با ارتقاء علم و فناوری در کشور، به جایگاه اول منطقه در این زمینه دست یابیم.

