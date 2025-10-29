خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جریان تذکر شفاهی؛

رسایی، رئیس جبهه اصلاحات را «سگ‌باز» خطاب کرد/ چرا به دهان خانواده هاشمی زده نمی‌شود؟

رسایی، رئیس جبهه اصلاحات را «سگ‌باز» خطاب کرد/ چرا به دهان خانواده هاشمی زده نمی‌شود؟
کد خبر : 1706633
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس گفت: یک خانم سگ‌بازی توییت کرده که "لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نبود". بله، لیاخوف یک نام نبود؛ نماد سرکوب آزادی‌خواهان بود، نماد خیانت واداده‌های داخلی بود، نماد توسل خائنان به دخالت بیگانگان بود. سؤال این است: این نماد شایسته کیست؟

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: دو روز قبل، رئیس مجلس و برخی نمایندگان به صحبت‌های توهین‌آمیز، تفرقه‌افکنانه و خلاف مصالح ملی آقایان ظریف و روحانی اعتراض کردند، اما برخی رسانه‌های وابسته به جریان واداده تیتر زدند که «اینجا شده مجلس روسیه» و مجلس را متهم به روس‌گرایی کردند.

وی ادامه داد: در همین فضا، عده‌ای در رسانه‌ها به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کرده و آنان را الگوی خود دانستند. در همین راستا یک خانم سگ‌بازی توییت کرده که "لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نبود". بله، لیاخوف یک نام نبود؛ نماد سرکوب آزادی‌خواهان بود، نماد خیانت واده‌های داخلی بود، نماد توسل خائنان به دخالت بیگانگان بود. سؤال این است: این نماد شایسته کیست؟

رسایی خطاب به دادستان کل کشور گفت: اگر امروز با این افراد برخورد قضایی نشود، فردا فرزندان این افراد هم دم در می‌آورند. دادستان محترم؛ چرا برخورد نمی‌کنید؟ دیروز فائزه هاشمی ادعا کرده که پدرش توسط داخلی‌ها کشته شده است!؛ در حالی که دو سال پیش خواهر او همین ادعا را مطرح کرده بود. من کاری به ادعاهای فرزندان آقای هاشمی ندارم، چون پیش از این هم بارها ادعاهای مختلفی مطرح کرده‌اند؛ از اتهام تقلب در انتخابات تا موارد دیگر اما همان زمان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی موضوع را بررسی کرد و این ادعا را کذب دانست.

وی افزود: دادستان محترم، اگر همان دو سال پیش به این مسئله رسیدگی کرده بودید، امروز این ادعا دوباره تکرار نمی‌شد. چرا به دهان این افراد زده نمی‌شود؟ چرا جمهوری اسلامی به انواع اتهامات متهم می‌شود اما چون این‌ها از یک خانواده خاص هستند، کسی به آن‌ها کاری ندارد؟ مگر قانون اساسی نگفته همه در برابر قانون برابرند؟

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: اگر امروز با این افراد که چنین اتهاماتی را متوجه نظام می‌کنند برخورد نشود، فردا فرزندانشان و پس‌فردا نوه‌ها و نتیجه‌هایشان همین مسیر را ادامه خواهند داد. دادستان محترم باید پاسخ دهد که چرا تا امروز به این موضوع رسیدگی نکرده است.

رسایی در ادامه خطاب به ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: چرا نسبت به ریخت‌وپاش‌ها و مفاسد اقتصادی زیرمجموعه‌ بی‌تفاوت هستید؟ چندین نماینده تاکنون درباره مفاسد مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تذکر داده‌اند، اما هنوز پاسخی از سوی ایشان دریافت نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ