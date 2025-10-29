به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: دو روز قبل، رئیس مجلس و برخی نمایندگان به صحبت‌های توهین‌آمیز، تفرقه‌افکنانه و خلاف مصالح ملی آقایان ظریف و روحانی اعتراض کردند، اما برخی رسانه‌های وابسته به جریان واداده تیتر زدند که «اینجا شده مجلس روسیه» و مجلس را متهم به روس‌گرایی کردند.

وی ادامه داد: در همین فضا، عده‌ای در رسانه‌ها به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کرده و آنان را الگوی خود دانستند. در همین راستا یک خانم سگ‌بازی توییت کرده که "لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نبود". بله، لیاخوف یک نام نبود؛ نماد سرکوب آزادی‌خواهان بود، نماد خیانت واده‌های داخلی بود، نماد توسل خائنان به دخالت بیگانگان بود. سؤال این است: این نماد شایسته کیست؟

رسایی خطاب به دادستان کل کشور گفت: اگر امروز با این افراد برخورد قضایی نشود، فردا فرزندان این افراد هم دم در می‌آورند. دادستان محترم؛ چرا برخورد نمی‌کنید؟ دیروز فائزه هاشمی ادعا کرده که پدرش توسط داخلی‌ها کشته شده است!؛ در حالی که دو سال پیش خواهر او همین ادعا را مطرح کرده بود. من کاری به ادعاهای فرزندان آقای هاشمی ندارم، چون پیش از این هم بارها ادعاهای مختلفی مطرح کرده‌اند؛ از اتهام تقلب در انتخابات تا موارد دیگر اما همان زمان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی موضوع را بررسی کرد و این ادعا را کذب دانست.

وی افزود: دادستان محترم، اگر همان دو سال پیش به این مسئله رسیدگی کرده بودید، امروز این ادعا دوباره تکرار نمی‌شد. چرا به دهان این افراد زده نمی‌شود؟ چرا جمهوری اسلامی به انواع اتهامات متهم می‌شود اما چون این‌ها از یک خانواده خاص هستند، کسی به آن‌ها کاری ندارد؟ مگر قانون اساسی نگفته همه در برابر قانون برابرند؟

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: اگر امروز با این افراد که چنین اتهاماتی را متوجه نظام می‌کنند برخورد نشود، فردا فرزندانشان و پس‌فردا نوه‌ها و نتیجه‌هایشان همین مسیر را ادامه خواهند داد. دادستان محترم باید پاسخ دهد که چرا تا امروز به این موضوع رسیدگی نکرده است.

رسایی در ادامه خطاب به ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: چرا نسبت به ریخت‌وپاش‌ها و مفاسد اقتصادی زیرمجموعه‌ بی‌تفاوت هستید؟ چندین نماینده تاکنون درباره مفاسد مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تذکر داده‌اند، اما هنوز پاسخی از سوی ایشان دریافت نشده است.

