به گزارش ایلنا، محمد باقری بناب در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز پرستار و تشکر از برگزاری همایش همام که نمایشی از توانمندی های جانبازان و معلولان بود، درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه در اثر بی تدبیری مسئولان گذشته و حال، خشک شده است که به معنای از بین رفتن تمدن و حیات در شمال غرب کشور است. خشک شدن دریاچه ارومیه به معنای مرض‌های مزمن همچون سقط جنین و نازایی و از بین رفتن سلامت و آرامش این خطه است. خشک شدن دریاچه ارومیه باعث مهاجرت، فقر، فلاکت و افسردگی می شود و امید در شمال غرب کشور را از بین می برد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دریاچه ارومیه حیات و زندگی بود و خشک شدن آن به معنای کشته شدن امید است، گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه به معنای از بین رفتن انسان هاست؛ امروز زمان برای برنامه ریزی جهت جلوگیری از خشکسالی دریاچه ارومیه تمام شده و وقت عمل است. ریاست جمهور باید پیگیر مطالبات شمال غرب کشور باشد و هرچه سریع تر لایحه جامع احیای دریاچه ارومیه را به مجلس ارسال کند که مردم از اقدامات پوپولیستی و شعاری خسته هستند.

وی افزود: احیای دریاچه ارومیه با برنامه مسئولان محلی قابل اجرا نیست و نیازمند اقدامات مدون ملی است. درد مشخص و درمان مشخص است و امروز وقت تصمیم و عمل کردن است. طی دو دهه اخیر، ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب فلاکت، فقر و خشک شدن این دریاچه شده است و احیای آن صرفا با قانون جامع امکان پذیر خواهد بود. مطالبه مردم آذربایجان و ما نمایندگان از دولت فقط ارسال لایحه مربوطه به مجلس است.

باقری بناب در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت: تا کنون چند نوبت درباره حق‌آبه روستاهای شهرستان بناب و آب شرب منطقه با شما جلسه داشتیم اما نتیجه بخش نبوده است که لازم است درباره ارائه برنامه ۲۰ ساله آینده برای تأمین آب شرب بناب، اقدام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه معیشت و زندگی ۹۵ درصد مردم به سختی می گذرد، گفت: وضعیت کارکنان و نیروهای نظامی و انتظامی خوب نیست و باید نسبت به ترمیم آن اقدام عاجل صورت گیرد. وضعیت حقوق کارمندان نیز به گونه ای است که کارآمدان و متخصصان تمایلی برای ماندن در دولت نداشته و بخش خصوصی و مهاجرت را ترجیح می دهند.

وی در ادامه خطاب به وزرای نیرو و نفت با بیان اینکه مازوت سوزی در نیروگاه بناب و تبریز نفس مردم این دو شهر را گرفته است، اظهار کرد: مدیران باتجربه و متخصص پالایشگاه تبریز اعلام آمادگی کرده اند که مازوت کم گوگرد را در اختیار نیروگاه ها قرار دهند لذا دستور تأمین مالی و ارائه مجوزهای لازم را دهید در غیر این صورت ما نمایندگان به وظیفه نظارتی خود عمل می کنیم.

باقری بناب در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: انحصار در واردات و صادرات محصولات کشاورزی بزرگ ترین مشکل است لذا اگر عرضه انحصارشکنی را ندارید و نمی توانید امضای طلایی در این حوزه را لغو کنید ما نمایندگان قدرت آن را داریم از این رو دستور انحصارشکنی بدهید.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: راه نجات آموزش و پرورش کاهش تنوع و تبعیض در انواع مدارس است لذا اگر به دنبال عدالت آموزشی هستید ۲۳ نوع مدرسه را جمع کنید که باعث بدبینی نسبت به نظام شده است.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور اذعان داشت: سیاست های ارزی بانک مرکزی ضد صادرات است لذا کار کردن با این تیم به معنای نابودی تولید و صادرات در کشور است. دستور دهید آقای فرزین در سیاست های ارزی تجدید نظر کند.

باقری بناب خطاب به وزیر کشور گفت: قانون فصل الخطاب است لذا دستور دهید فرماندهی نیروی انتظامی در خصوص اجرای قانون در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان بناب اقدام کند و دستگاه قضایی نیز در این راستا اقدام کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ما در تهران یک نوع اینترنت داریم، در تبریز نوع دیگری اینترنت داریم و وقتی به شهرستان بناب می رسیم، نوع اینترنت عوض می شود لذا باید عدالت در ارتباطات را رعایت کرد. در پایان از استاندار آذربایجان شرقی کمال تشکر را دارم که با تلاش های شبانه روزی در راستای توسعه استان گام بر می دارد.

انتهای پیام/