خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با رأی نمایندگان؛

تکالیف وزارت علوم در حوزه حمایت از هوش مصنوعی مشخص شد

تکالیف وزارت علوم در حوزه حمایت از هوش مصنوعی مشخص شد
کد خبر : 1706618
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان مجلس ضمن تصویب ماده ۵ طرح ملی هوش مصنوعی با موضوع نحوه شناسایی فرصت‌ها و خلاءهای فناورانه زیست‌بوم هوش مصنوعی با ماده ۶ این طرح که تکالیف وزارت علوم برای حمایت از هوش مصنوعی را مشخص می‌کند، موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با بیش از دو سوم آرا با ماده ۵ این طرح، موافقت کردند.

در ماده ۵ طرح ملی هوش مصنوعی آمده است؛ لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی، مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی با پایش و شناسایی فرصت‌ها و خلاهای فناورانه زیست بوم هوش مصنوعی کشور با رعایت سایر احکام این قانون و با استفاده از امکانات موجود تشکیل و مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 الف- تدوین طرح‌های ملی و اولویت‌دار و پیشران زیر

۱- طرح توسعه الگو یا مدل‌های بنیادین هوش مصنوعی

۲- طرح‌های همکاری فناورانه بین‌المللی با نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی

۳- طرح‌های توسعه الگو یا مدل‌های برهم زننده و ناظهور هوش مصنوعی

تبصره: مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی مکلف است طرح‌های این بند را با اولویت بخش‌های غیر دولتی و خصوصی انجام دهد.

ب- آینده نگری، پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای احتمالی جهش ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی و اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی

پ- تدوین اسناد در زمینه‌های حفاظت از دارایی های فکری، توصیه‌نامه اخلاقی هوش مصنوعی و حقوق و مسئولیت‌های مدنی و کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت‌های انسانی و تقویت نقش ساختارهای مردم سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

ت- طراحی راهبردهای مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی مانند راهبردهای حمایت از طرح‌های متن باز، سیاست‌های پیشگیرانه مقابله با تحریم‌های احتمالی و راهبردهای تقویت اتحادیه‌های بین‌المللی

س- بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، موسسات و مراکز تحقیقاتی، سیاست پژوهی، اندیشگاهی و مطالعات راهبردی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

در بند الحاقی به ماده ۵ که توسط نمایندگان به تصویب رسیده نیز آمده است: تدوین ساز و کارهای سرریز توسعه لایه‌های بنیادین هوش مصنوعی در حوزه‌های دفاعی و سایر حوزه‌ها با هدف چندمنظوره‌سازی صنایع دفاعی و غیردفاعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

به گزارش خانه ملت، همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این دستور، با ۱۹۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح کل ماده ۶ طرح ملی هوش مصنوعی که از سوی حسینعلی حاجی  دلیگانی مطرح شده بود، موافقت کرده و این ماده را به شرح زیر به تصویب رساندند؛

در ماده ۶ آمده است؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های در اختیار و در سقف بودجه مصوب سالانه، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی زیر را جهت توسعه و پشتیبانی از لایه های بنیادین هوش مصنوعی انجام دهد:

 الف- تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی و حمایت از آنها

ب- برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با هوش مصنوعی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور

پ- هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی حوزه هوش مصنوعی

ت- فعال سازی همکاری‌های بین المللی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی دارای رتبه علمی برتر و دانشمندان بتر جهان و شناسایی و استفاده از دانشمندان متخصص داخلی یا خارج کشور

ث- طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت برای ارتقاء نیروی انسانی موردنیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی

ج- تقسیم کار بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای توسعه دانش فنی در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی

چ- رصد مستمر پیشرفت‌های علمی و کاربردی هوش مصنوعی در سطح جهان

ح-اجرای برنامه‌های ترویجی و تخصصی دانشجویی برای جذب استعدادهای برتر در حوزه هوش مصنوعی از طریق مراکز هدایت شغلی دانشگاه‌ها

خ-پایش مستمر عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی و پشتیبانی ویژه از مراکز و طرح‌های برگزیده

د-توسعه و تقویت دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در راستای استقرار و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جامعه و صنعت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ