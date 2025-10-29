تکالیف وزارت علوم در حوزه حمایت از هوش مصنوعی مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با بیش از دو سوم آرا با ماده ۵ این طرح، موافقت کردند.

در ماده ۵ طرح ملی هوش مصنوعی آمده است؛ لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی، مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی با پایش و شناسایی فرصت‌ها و خلاهای فناورانه زیست بوم هوش مصنوعی کشور با رعایت سایر احکام این قانون و با استفاده از امکانات موجود تشکیل و مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تدوین طرح‌های ملی و اولویت‌دار و پیشران زیر

۱- طرح توسعه الگو یا مدل‌های بنیادین هوش مصنوعی

۲- طرح‌های همکاری فناورانه بین‌المللی با نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی

۳- طرح‌های توسعه الگو یا مدل‌های برهم زننده و ناظهور هوش مصنوعی

تبصره: مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی مکلف است طرح‌های این بند را با اولویت بخش‌های غیر دولتی و خصوصی انجام دهد.

ب- آینده نگری، پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای احتمالی جهش ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی و اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی

پ- تدوین اسناد در زمینه‌های حفاظت از دارایی های فکری، توصیه‌نامه اخلاقی هوش مصنوعی و حقوق و مسئولیت‌های مدنی و کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت‌های انسانی و تقویت نقش ساختارهای مردم سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

ت- طراحی راهبردهای مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی مانند راهبردهای حمایت از طرح‌های متن باز، سیاست‌های پیشگیرانه مقابله با تحریم‌های احتمالی و راهبردهای تقویت اتحادیه‌های بین‌المللی

س- بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، موسسات و مراکز تحقیقاتی، سیاست پژوهی، اندیشگاهی و مطالعات راهبردی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

در بند الحاقی به ماده ۵ که توسط نمایندگان به تصویب رسیده نیز آمده است: تدوین ساز و کارهای سرریز توسعه لایه‌های بنیادین هوش مصنوعی در حوزه‌های دفاعی و سایر حوزه‌ها با هدف چندمنظوره‌سازی صنایع دفاعی و غیردفاعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

به گزارش خانه ملت، همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این دستور، با ۱۹۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح کل ماده ۶ طرح ملی هوش مصنوعی که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شده بود، موافقت کرده و این ماده را به شرح زیر به تصویب رساندند؛

در ماده ۶ آمده است؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های در اختیار و در سقف بودجه مصوب سالانه، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی زیر را جهت توسعه و پشتیبانی از لایه های بنیادین هوش مصنوعی انجام دهد:

الف- تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی و حمایت از آنها

ب- برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با هوش مصنوعی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور

پ- هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی حوزه هوش مصنوعی

ت- فعال سازی همکاری‌های بین المللی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی دارای رتبه علمی برتر و دانشمندان بتر جهان و شناسایی و استفاده از دانشمندان متخصص داخلی یا خارج کشور

ث- طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت برای ارتقاء نیروی انسانی موردنیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی

ج- تقسیم کار بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای توسعه دانش فنی در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی

چ- رصد مستمر پیشرفت‌های علمی و کاربردی هوش مصنوعی در سطح جهان

ح-اجرای برنامه‌های ترویجی و تخصصی دانشجویی برای جذب استعدادهای برتر در حوزه هوش مصنوعی از طریق مراکز هدایت شغلی دانشگاه‌ها

خ-پایش مستمر عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی و پشتیبانی ویژه از مراکز و طرح‌های برگزیده

د-توسعه و تقویت دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در راستای استقرار و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جامعه و صنعت.

انتهای پیام/