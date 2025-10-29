آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی تعیین روز ملی اقتدار موشکی ایران در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

رئیس مجلس در ابتدای این جلسه گفت: جلسه امروز مجلس از راس ساعت ۸صبح آغاز شد، نمایندگان در این جلسه به بررسی مسائل داخلی مجلس و انتخابات شوراهای اسلامی که نظارت بر آن بر عهده مجلس است پرداختند.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

تقاضای دوفوریت در مورد طرح تعیین سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم به عنوان روز ملی اقتدار موشکی ایران

