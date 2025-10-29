در موضوع قانون حجاب باید منتظر باشیم و ببینیم که خواست مردم و قانون چیست

سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده سابق فراجا و مشاور ستاد کل نیروهای مسلح، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران و شرایط فعلی منطقه غرب آسیا گفت: بیشترین توان جمهوری اسلامی ایران مردم هستند. امروز قدرت ما، حضور مردم در صحنه و اتحاد آنان با رهبری است. این اتحاد، پیمانی است که امت با امام خود بسته‌اند و این بالاترین قدرت دفاعی ما به شمار می‌آید.

دشمن اگر عاقل باشد، دیگر آن مسیری را که قبلاً طی کرده را نمی‌رود

وی ادامه داد: علاوه بر این، بنیه دفاعی نظامی ما نیز به حمدالله قوی و بازدارنده‌ای در منطقه است. دشمن هم این موضوع را تجربه کرده است و به نظر می‌رسد که اگر عاقل باشد، دیگر آن مسیری را که قبلاً طی کرده، نمی‌رود و ضرر بیشتری به خود و مردمش نخواهد زد.

اسرائیل به فکر افکار عمومی خودش باشد

فرمانده سابق فراجا با بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی در بین تمامی مردم دنیا و در سطح جهانی منفور است، تاکید کرد: آن‌ها باید ابتدا به افکار عمومی پاسخگو باشد و جواب شهدای غزه را بدهد، سپس بتواند به مسیر خود ادامه دهد. امیدواریم با این انسجام میان مردم و توانمندی قوی ما و بازدارندگی‌مان همچنان ادامه داشته باشد و مردم عزیز ما نیز با آرامش به مسیر خوبی که تا کنون داشته‌اند، ادامه دهند.

مشکلات داخلی و اقتصادی زیادی داریم، اما مردم هوشیار هستند

وی در خصوص ورود دشمن به حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی گفت: در هر صورت، مردم هوشیار و آگاه هستند. البته مشکلات داخلی و اقتصادی زیادی داریم، اما مردم ما هوشیار هستند و امیدواریم در آینده این مشکلات حل شود.

سردار اشتری در رابطه با اجرای قانون حجاب گفت: به هر صورت در خصوص این‌ موضوع باید منتظر باشیم و ببینیم که خواست مردم و قانون چیست و آن را بررسی کنیم.

