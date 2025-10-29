خبرگزاری کار ایران
عراقچی به آذربایجان شرقی سفر می‌کند

عراقچی به آذربایجان شرقی سفر می‌کند
معاون کنسولی، پارلمانی و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: در راستای دیپلماسی استانی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در روز چهارشنبه هفتم آبان به استان آذربایجان شرقی سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، وحید جلال‌زاده در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی بدانیم و بدنبال سیاست همسایگی برای ساختن ایران قوی باشیم. در آن صورت باید ‎دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در دوره جدید را یک راهبرد خلاقانه، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت های حال حاضر کشور دانست.»

وی در این باره افزود که با وزیر خارجه روز چهارشنبه راهی آذربایجان شرقی می‌شوند.

