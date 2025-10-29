به گزارش ایلنا، وحید جلال‌زاده در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی بدانیم و بدنبال سیاست همسایگی برای ساختن ایران قوی باشیم. در آن صورت باید ‎دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در دوره جدید را یک راهبرد خلاقانه، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت های حال حاضر کشور دانست.»