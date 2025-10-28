تفاهم ایران و افغانستان درباره انتقال زندانیان
کاظم غریبآبادی گفت در جریان سفر به افغانستان و دیدار با تعدادی از مقامات هیات حاکمه این کشور تفاهم شد فهرست ایرانیان زندانی در اختیار سفارت کشورمان در افغانستان قرار گیرد و زمینه انتقال فوری آنان به کشور، برابر موافقتنامه موجود، فراهم شود.
به گزارش ایلنا، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره سفر اخیرش به افغانستان نوشت: در جریان سفر به افغانستان، در دیدار با وزیر سرحدات و قبائل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، معاون وزیر آب و انرژی (کمیسار آب) و معاون اول وزیر امور خارجه، مسائل مرزی و آبی و حقوقی - قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان این که بر ضرورت تقویت کنترلهای مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و عوامل تروریستی تاکید شد، اظهارکرد: تفاهم شد پروژه نوسازی علائم مرزی که ۷ سال است متوقف شده، از سرگرفته شود.
غریب آبادی با بیان این که در این سفر تفاهم شد که نشست کمیته فنی و حقوقی مشترک نیز همزمان برگزار شود و بر حل و فصل سریع نقاط ابهام مرزی متمرکز شود، ادامه داد: بر ضرورت اجرای کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند و تامین کامل حقابه ایران برابر این معاهده، تامین حقابه محیط زیستی تالابهای هامون و همچنین تعیین رژیم حقوقی هریرود تاکید شد.
وی در همین زمینه افزود: تفاهم شد نشست کمیساران آب دو کشور در سریعترین زمان ممکن در ایران برای بررسی این مسائل با رویکردی همکاری گرایانه و در چارچوب اجرای تعهدات، برگزار شود.
غریب آبادی ادامه داد: تفاهم شد فهرست ایرانیان زندانی در اختیار سفارت کشورمان قرار گیرد و زمینه انتقال فوری آنان به کشور، برابر موافقت نامه موجود، فراهم گردد. در مورد درخواستهای استرداد مجرمین از سوی ایران، در مورد اتباع افغانی مقرر شد توسط مقامات ذیربط افغانی بازداشت و محاکمه شوند. در مورد محکومین افغانی در زندانهای ایران نیز مقرر شد در چارچوب موافقت نامه مربوطه و با توجه به اقدامات متقابل طرف افغانی، انتقال واجدین شرایط به زندانهای افغانستان برای سپری کردن مدت حبس خود از سر گرفته شود.