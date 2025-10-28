ایران پایان فوری تحریمهای کوبا را خواستار شد
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: تحریم و محاصره کوبا باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی لغو شود.
به گزارش ایلنا؛ امیرسعید ایروانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: تداوم تحریمها و محاصره یکجانبه و غیرانسانی علیه کوبا، که بیش از شصت سال است به بهانه ترویج دموکراسی اعمال میشود، نمونهای آشکار از اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که بهصورت نظاممند حقوق و رفاه مردم کوبا را تضعیف کرده است.
متن کامل سخنرانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این جلسه مجمع عمومی به این شرح است:
اجازه دهید سخنم را با ابراز صمیمانهترین خیرمقدمها به جناب آقای برونو رودریگز پاریا، وزیر امور خارجه جمهوری کوبا، آغاز نمایم و مراتب قدردانی خود را از دبیرکل سازمان ملل متحد بهدلیل ارائه گزارش درخصوص این موضوع مهم ابراز دارم. برای سیوسومین بار در این مجمع گرد هم آمدهایم تا عزم راسخ خود را در مخالفت با یکجانبهگرایی مهارنشده و سیاستهای خارجی بیپروا، همراه با اقدامات قهرآمیز و یکجانبهای که از سوی دولتی تحمیل شده است که خود را فراتر از حقوق بینالملل میپندارد، مورد تأکید مجدد قرار دهیم.
تردیدی نیست که تحریمهای یکجانبه بهعنوان اقداماتی غیرقانونی که ریشه در نخوت و یکجانبهگرایی دارند، چندجانبهگرایی را به خطر میاندازند، نظم جهانی را بیثبات میسازند و روح اصیل منشور ملل متحد را تضعیف میکنند. این اقدامات تأثیری عمیق و منفی بر ترویج صلح چه در سطح منطقهای و چه جهانی، برجای میگذارند و مانعی بنیادین در مسیر ایجاد جهانی صلحآمیز و شکوفا، و نیز نظمی بینالمللی عادلانه و منصفانه بهشمار میآیند؛ نظمی که تحقق آن پیششرط اساسی دستیابی به توسعه پایدار است.
تداوم تحریمها و محاصره یکجانبه و غیرانسانی علیه کوبا، که بیش از شصت سال است به بهانه ترویج دموکراسی اعمال میشود، نمونهای آشکار از اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که بهصورت نظاممند حقوق و رفاه مردم کوبا را تضعیف نموده است.
ایالات متحده آمریکا، با تداوم سیاستهای یکجانبه و قهرآمیز خود در قبال کشورهای دارای حاکمیت مستقل، همچنان خواست یکصدا و قاطع جامعه بینالمللی برای پایان دادن به دشمنیهای خود علیه کوبا که بیش از شش دهه ادامه داشته است را نادیده میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تحریم اقتصادی، تجاری و مالی علیه کشورهای دارای حاکمیت مستقل، از جمله کوبا، مورد تأکید قرار میدهد.
سالهاست که سیاست اعلامشده و مداوم دولتهای پیدرپی ایالات متحده، اعمال تحریم علیه کشورهای مستقل در راستای اهداف مستکبرانه و یکجانبهگرایانه خود بوده است. کاملاً آشکار است که این تحریمها در وهله نخست مردم عادی از جمله زنان، کودکان و سالمندان را هدف قرار داده و آسیبهای جدی بر سلامت، امنیت و رفاه آنان وارد میسازد. افزون بر این، چنین تحریمهاییبه مانعی پیچیده در مسیر توسعه تبدیل شدهاند؛ توسعهای که از بنیادیترین حقوق بشری محسوب میگردد.
چنین سیاستهای غیرانسانی و غیراخلاقی، و استفاده از تحریم بهعنوان ابزاری برای اجبار و واداشتن کشورهای مستقل به چشمپوشی از آزادی و حاکمیت خویش، رویکردی که حیثیت و کرامت آنان را بهطور بنیادین خدشهدار میسازد، باید بهصراحت محکوم و بهطور قاطع رد شود.
اکثریت قاطع جامعه بینالمللی، از طریق تصویب مکرر قطعنامهها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تداوم اعمال تحریمها علیه کوبا را مردود دانسته و از دولت آمریکا خواسته است سیاستهای شکستخورده خود را اصلاح نموده و محاصره علیه کوبا را لغو نماید.
محاصره کوبا باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی لغو شود. پایان دادن به این تدابیر نهتنها تسکینی ضروری برای مردم کوبا به همراه خواهد داشت، بلکه پیامی روشن و قاطع به جهان مخابره میکند مبنی بر اینکه دوران اجبار، سلطه و ستم اقتصادی باید به پایان رسد.
جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در همبستگی تزلزلناپذیر با دولت و ملت کوبا در مبارزه آنان علیه اقدامات ظالمانه ایستاده است. ما در کنار تمامی ملتهای متعهد به عدالت، به تلاشهای خود برای حذف کامل تمامی اشکال اقدامات قهرآمیز یکجانبه که استقلال کشورها و بنیانهای همکاری بینالمللی و همزیستی مسالمتآمیز را تضعیف مینمایند، ادامه خواهیم داد.