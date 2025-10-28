وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در حاشیه چهارمین نشست وزیران کشور عضو اکو با محمد حیدروف وزیر کشور ترکمنستان، سرلشکر رمضان رحیم زاده وزیر کشور تاجیکستان، سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان، حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی وزیر کشور سلطنت عمان، ایوب‌خان رحمت‌الله‌اف معاون وزیر کشور ازبکستان، سنجر عادلوفذآسکنویچ معاون وزیر کشور قرقیزستان به صورت جداگانه دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات گفت‌وگو کرد.