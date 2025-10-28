خبرگزاری کار ایران
روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «روابط میان تهران و اسلام‌آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد.»

به گزارش ایلنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در دیداری با وزیر کشور پاکستان درباره ارتقای روابط دوجانبه در سطحی عمیق‌تر و راهبردی‌تر گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «روابط میان تهران و اسلام‌آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد.» 

وی در ادامه با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این توافق را «گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک» توصیف کرد و افزود: «منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است.»

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی تأکید کرد و از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی نمود و آن را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به واقعیات راهبردی منطقه دانست.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت: «ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلام‌آباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.»

در پایان این گفت‌وگو، طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیتی تأکید کردند. همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از محورهای این دیدار بود.

