مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی کذب است
از ساعتی پیش برخی رسانهها، چهرههای سیاسی و رسانهای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کردهاند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - از ساعاتی پیش شایعاتی پیرامون یکی از سهامداران اصلی این بانک مطرح شده است.
در اخبار برخی رسانهها و چهرههای سیاسی و رسانهای ادعا شده یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور خارج شده و بازنگشته که این ادعا صحت ندارد.
گفتنی است فرد مورد اشاره در ایران است.