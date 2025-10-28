خانه



مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی کذب است

از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.