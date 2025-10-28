خبرگزاری کار ایران
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی کذب است

ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی کذب است
کد خبر : 1706403
از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - از ساعاتی پیش شایعاتی پیرامون یکی از سهامداران اصلی این بانک مطرح شده است.

در اخبار برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعا شده یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور خارج شده و بازنگشته که این ادعا صحت ندارد.

گفتنی است فرد مورد اشاره در ایران است.

 

 

