اخلاقی امیری در گفت‌وگو با ایلنا:

چالش‌های حجاب نتیجه ۴۸ سال عقب‌ماندگی در گفت‌وگوی نظام با مردم است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این‌که در حوزه اجتماع نمی‌توانیم بگوییم فقط به مباحث فرهنگی باید اکتفا کنیم، گفت: برخی چالش‌های موجود در این حوزه نتیجه عقب‌ماندگی در گفت‌وگوی نظام با مردم طی ۴۸ سال گذشته است و باید با همکاری رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی جبران شود.

حسنعلی اخلاقی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که در بحث عفاف و حجاب از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که این موضوع باید در حوزه حمکرانی فرهنگی باشد اما گاهی اوقات شاهد اظهارنظرهای هستیم که باعث واکنش مردم و دامن زدن به دوقطبی‌ها می‌شود، گفت: اصل عفاف و حجاب غیر از آن چیزی است که بخشی از مربوط به قانون و  لایحه است  و این بخش هم مورد تاکید ریاست محترم جمهور است هم امروز بدنه عمومی جامعه حتی آن‌هایی که شاید با برخی مصادیق مشکل دارند،  نسبت به برخی از برهنگی‌هایی که در جامعه اتفاق افتاده راضی نیستند و این یک واقعیت است.

این عضو کمیسیون فرهنگی با بیان این‌که ابلاغ قانون عفاف و حجاب با نامه‌ای که شورای عالی امنیت ملی به مجلس زد،  مسکوت ماند، تاکید کرد: اتفاقاتی که در این عرصه می‌افتد باید با دقت نظر دیده شود، برخی از موارد و مصادیقی که امروز در مورد عفاف و حجاب داریم یک چالش یک روزه نیست؛ بر اساس یک عقب افتادگی در قدرت گفت‌وگوی نظام با مردم در عرصه ۴۸ سال گذشته اتفاق افتاده است که باید جبرانش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در جبران این عقب افتادگی‌ها بخشی را رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند. بخشی را نهادهای فرهنگی می‌توانند کمک کنند. بخش دیگر هم جبران خسارت‌هایی است که در این مدت به دیدگاه مردم زده شده است و باید جبران شود که این کار در بستر فرهنگی اتفاق می‌افتد.

اخلاقی امیری با اشاره به قواعد پوشش در جوامع مختلف   خاطرنشان کرد: به هر حال اجتماع قواعد کار خودش را دارد. در حوزه اجتماع نمی‌توانیم بگوییم فقط به مباحث فرهنگی باید اکتفا کنیم، یکسری ضوابطی وجود دارد.

وی یادآور شد: ضوابط پوشش در اجتماع یک حداقل‌هایی دارد که در همه کشور  جزء ضابطه است، حتی در کشورهای اروپایی هم معیار و ضوابطی وجود دارد. به این ضوابط قطعا دولت اشراف و توجه دارد. اخیرا هم آن را دنبال می‌کنند.

اخلاقی امیری خاطرنشان کرد: نباید به حواشی دامن بزنیم. اتفاقاتی گاهی اوقات  رخ می‌دهد که  غیرمنطقی است، نظراتی توسط برخی از سازمان‌ها و نهادهایی که بودجه می‌گیرند  اعلام می‌شود که به حواشی دامن   زده می‌شود و این رویه به نظر من به قصه حجاب کمک نمی‌کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
