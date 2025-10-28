خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی وزیر کشور پاکستان با لاریجانی درباره گسترش همکاری‌های راهبردی

رایزنی وزیر کشور پاکستان با لاریجانی درباره گسترش همکاری‌های راهبردی
کد خبر : 1706383
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور پاکستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه و در دیداری در تهران به بررسی راه‌های تعمیق همکاری‌های دوجانبه در سطوح سیاسی، امنیتی و اقتصادی و افزایش هماهنگی‌های منطقه‌ای پرداختند.

تقویت جایگاه امنیتی ۲ کشور در معادلات دیپلماتیک امروز و گسترش همکاری‌های راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه از محور اصلی گفت‌وگوی این دو مقام بود.

پیش از این، وزیر کشور عمان با لاریجانی دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه گفت‌وگو کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ