به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه و در دیداری در تهران به بررسی راه‌های تعمیق همکاری‌های دوجانبه در سطوح سیاسی، امنیتی و اقتصادی و افزایش هماهنگی‌های منطقه‌ای پرداختند.