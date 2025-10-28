رایزنی وزیر کشور پاکستان با لاریجانی درباره گسترش همکاریهای راهبردی
وزیر کشور پاکستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان روز سهشنبه و در دیداری در تهران به بررسی راههای تعمیق همکاریهای دوجانبه در سطوح سیاسی، امنیتی و اقتصادی و افزایش هماهنگیهای منطقهای پرداختند.
تقویت جایگاه امنیتی ۲ کشور در معادلات دیپلماتیک امروز و گسترش همکاریهای راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه از محور اصلی گفتوگوی این دو مقام بود.
پیش از این، وزیر کشور عمان با لاریجانی دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه گفتوگو کرده بود.