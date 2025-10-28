فرمانده نیروی هوایی ارتش:
پرستاران مروارید درخشان دریای بیکران عشق و حماسهاند
امیر سرتیپ خلبان واحدی در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار گفت: پرستاران مروارید درخشان دریای بی کران عشق و حماسهاند،آنان همواره در خدمتگزاری صادقانه به هموطنان میدرخشند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در مراسم تجلیل از مقام پرستار در بیمارستان بعثت نهاجا، با اشاره به نقش ارزشمند پرستاران در بهبود بیماران بهویژه مجروحان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از تلاشهای ایثارگرانه آنان قدردانی کرد.
امیر سرتیپ واحدی با بیان اینکه پرستاران با تأسی به حضرت زینب کبری (س) الگوی صبر و استقامت هستند، گفت: پرستار در اوج محبت و مهربانی، بیهیچ توقعی به بیماران خدمت میکند و حضور او مرهمی برای درد جسم و جان بیماران است.
فرمانده نیروی هوایی افزود: این فداکاری در میان پرستاران نیروی هوایی ارتش که در دوران دفاع مقدس در کنار مجروحان جنگی حضور داشتند، جلوهای دوچندان داشت و روحیه مجاهدت، صبر و ازخودگذشتگی در آنان به زیبایی نمایان بود.
وی تأکید کرد: در جنگ تحمیلی 12روزه دیدیم که چگونه پرستاران ما با وجود فشارهای روحی و جسمی، حماسه آفریدند و محبت و آرامش خود را با همه اقشار جامعه تقسیم کردند.
در پایان این مراسم، از جمعی از پرستاران نمونه و همچنین از همسر شهید پرستار «هومن غیاثوند» از پرستاران شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.