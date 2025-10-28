خبرگزاری کار ایران
در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور مطرح شد؛

حل مشکلات زیست‌محیطی نیازمند همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم است

نشست مشترک مجمع نمایندگان استان گیلان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با هدف بررسی آخرین وضعیت زیست‌محیطی استان و چالش‌های مرتبط با پسماند، آلودگی منابع آبی و تخریب جنگل‌ها در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان گیلان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با هدف بررسی آخرین وضعیت زیست‌محیطی استان و چالش‌های مرتبط با پسماند، آلودگی منابع آبی و تخریب جنگل‌ها در تهران برگزار شد.

در این نشست، سلمان زارع رییس مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر اهمیت موضوع محیط زیست در توسعه پایدار استان گفت:گیلان به عنوان یکی از مناطق سرسبز کشور، امروز با بحران‌هایی چون انباشت زباله، آلودگی رودخانه‌ها و تخریب جنگل‌ها مواجه است و انتظار می‌رود سازمان محیط زیست با نگاه ویژه‌تری به این استان بنگرد.

سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، در این نشست با اشاره به مشکلات پسماند در این دو شهرستان اظهار داشت:نبود امکانات کافی برای جمع‌آوری و تفکیک زباله در مناطق روستایی، به تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست و منابع آبی تبدیل شده است.

 

یاسر اسلامدوست، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، نیز با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق غربی استان گفت:پسماندهای شهری و کشاورزی در این مناطق مستقیماً وارد رودخانه‌ها می‌شود و حیات تالاب‌ها و دریای خزر را تهدید می‌کند. باید نگاه متوازن در تخصیص اعتبارات زیست‌محیطی برقرار شود.

محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت و خمام، با اشاره به بحران زباله سراوان افزود: سراوان نماد یک بحران زیست‌محیطی در کشور است و مردم سال‌هاست از بوی نامطبوع و آلودگی آن رنج می‌برند. انتظار می‌رود وعده‌ها درباره ساماندهی این مرکز هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

مهدی فلاح، دیگر نماینده رشت و خمام، نیز گفت:حل مشکلات زیست‌محیطی نیازمند همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم است. باید فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در میان خانواده‌ها و مدارس نهادینه شود.

سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا، در سخنانی با تأکید بر آلودگی منابع آبی بیان کرد:ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها به بحرانی جدی تبدیل شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند. احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار، نیز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جنگل‌ها و مراتع جنوب گیلان گفت:تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی جنگلی، علاوه بر تهدید اکوسیستم منطقه، خطر رانش زمین و سیلاب را افزایش داده است.

ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه، با بیان اینکه تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیازمند حفاظت فوری هستند افزود:تالاب بوجاق و رودخانه سفیدرود از منابع حیاتی استان به شمار می‌روند و آلودگی این منابع، مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.

در پایان این نشست، خانم دکتر انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ضمن قدردانی از دغدغه‌ها و پیگیری‌های نمایندگان استان گفت:گیلان یکی از مهم‌ترین مناطق زیست‌محیطی کشور است و رفع چالش‌های آن نیازمند همکاری ملی، برنامه‌ریزی جامع و مشارکت فعال مردم و دستگاه‌هاست.

وی بر لزوم اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی، توسعه تصفیه‌خانه‌ها، کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم جنگل و دریا، و حمایت از کشاورزی پایدار و ارگانیک تأکید کرد. در پایان مقرر شد کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان گیلان، استانداری و سازمان محیط زیست کشور برای پیگیری مصوبات و رفع بحران‌های زیست‌محیطی استان تشکیل شود. 

 

