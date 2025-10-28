خروج بیش از یک میلیون و ۴۵۶ هزار اتباع غیر مجاز از کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا نادر یاراحمدی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان گفت: امیدواریم همکاری‌های مهم اقتصادی که میان کشورهای عضو صورت می‌گیرد بتواند روند مهاجرت‌ها را به‌صورت کنترل‌شده مدیریت کند.

وی ادامه داد: بسیاری از ریشه‌های مهاجرت در منطقه اکو اقتصادی است و همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش این روند مؤثر باشد. البته بخشی از مهاجرت‌ها ناشی از عوامل غیر اقتصادی همچون جنگ‌ها در برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه افغانستان، است؛ اما ادامه این وضعیت عمدتاً به دلایل اقتصادی گره خورده است.

وی گفت: مهاجرت‌های اخیر موجب تغییرات عمده جمعیتی در کشورهای منطقه شده است بسیاری از افراد برای دستیابی به شرایط بهتر زندگی مهاجرت می‌کنند، اما این روند تأثیرات منفی به‌ویژه در حوزه زنان و کودکان بر جای گذاشته که برای ما مشکل‌ساز شده است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند و ۲۶ درصد از سرپرستان خانوارها را زنان تشکیل می‌دهند. اینکه زنان ناچارند در زمان مهاجرت مسئولیت خانواده را بر عهده بگیرند، مشکلات زیادی را برای آنان و همچنین برای جامعه میزبان ایجاد کرده است.

یاراحمدی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت کشور در حوزه مهاجرت گفت: سیاست ما این است که زنان سرپرست خانوار و تنها، جز در صورت تمایل شخصی از کشور خارج نشوند. خوشبختانه همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در چارچوب سازمان اکو نویدبخش شکل‌گیری اقداماتی منسجم برای ساماندهی و کنترل مهاجرت‌هاست تا دستگاه‌های مسئول بتوانند با هماهنگی بیشتری عمل کنند.

یاراحمدی گفت: از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۵۶ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که حدود ۲۵ درصد جامعه هدف مهاجران را شامل می‌شود. همچنین به همان میزان مهاجر غیرقانونی در کشور حضور دارند که در حال خروج تدریجی هستند. در فاز نخست طرح کنترل مهاجرت اتباع افغانستانی ۵۰ درصد از جمعیت مهاجران در کشور باقی می‌مانند تا در مراحل بعدی امکان مدیریت بهتر مهاجرت‌ها فراهم شود.

