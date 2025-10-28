خبرگزاری کار ایران
لاهوتی در صحن مجلس:

آقای میدری، به استناد چه قانونی می‌خواهید حق اعتراض مردم را سلب کنید؟

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم گفت: وزیر کار مطرح کرد که اگر کسی اعتراض کند، کل یارانه او از بدو تأسیس قانون هدفمندی حذف خواهد شد و مردم باید یاد بگیرند به حاکمیت دروغ نگویند؛ این سخن، دیکتاتوری، زور و غیرمنطقی است. به استناد چه قانونی می‌خواهید حق اعتراض مردم را سلب کنید؟ این رفتار به مردم توهین است.

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در صحن علنی مجلس، گفت: در سال ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و در سال جاری هم ۱۲ میلیارد یورو منابع ارزی داشته‌ایم که ۴ میلیارد یوروی آن مربوط به دارو است.

وی افزود: باید این منابع تحت عنوان کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد و این روش می‌تواند تأثیر بسیار بالایی در زندگی مردم داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم ادامه داد: وزیر کار در نشست امروز مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد که اگر کسی اعتراض کند، کل یارانه او از بدو تأسیس قانون هدفمندی حذف خواهد شد و ما از ایشان پرسیدیم این حرف با استناد به چه قانونی است؟ و ایشان پاسخ داد مردم باید یاد بگیرند به حاکمیت دروغ نگویند، این همه مسئولان مملکت به مردم دروغ می‌گویند و اگر در جایی فردی اعتراض کرد و وارد نبود، شما چگونه می‌خواهید کل یارانه پرداخت شده را پس بگیرید؛ این سخن، دیکتاتوری، زور و غیرمنطقی است. به استناد چه قانونی می‌خواهید حق اعتراض مردم را سلب کنید؟ این رفتار به مردم توهین است.

لاهوتی خطاب به رئیس مجلس یادآور شد: شما باید به وزیر کار تذکر می‌دادید، زیرا حق ندارد به مردم توهین کند؛ بسیاری از مردم به من مراجعه کرده‌اند؛ این‌ها دهک‌های پایین جامعه بودند که به اشتباه در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/
