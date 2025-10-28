به گزارش ایلنا، سلمان ذاکر در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای گفت: یکی از سیاست‌های اصلی مجلس باید اجرای صحیح و کامل کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه و همچنین توجه جدی به موضوع مسکن باشد. این دو موضوع از اصول اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند.آقای رئیس مجلس! اجازه ندهید بند دوازدهم قانون اساسی که بر رفع فقر و محرومیت تأکید دارد، تعطیل شود. بر اساس این اصل، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله تغذیه، مسکن، بهداشت و بیمه وظیفه‌ای ملی و قانونی است.

وی افزود: اگر قانونی برای این امور وجود نداشت، می‌پذیرفتم که کوتاهی از ماست؛ اما وقتی قانون وجود دارد، چرا اجرا نمی‌شود؟به یاد دارید که در دوره شهید رئیسی معاون برنامه و بودجه ایشان اعلام کرد که امکان اجرای کالابرگ الکترونیکی را ندارد و همان زمان، دکتر قالیباف، با قاطعیت گفت که این طرح باید اجرا شود و جدای از یارانه نقدی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یادآور شد: امروز، فلسفه تصویب کالابرگ الکترونیکی فراموش شده است. این طرح برای دوران تورم و گرانی شدید تصویب شد تا دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد در فشار اقتصادی له نشوند. اما متأسفانه اکنون می‌بینیم که قیمت کالاهای اساسی به ‌شدت افزایش یافته است.

ذاکر ادامه داد: به عنوان نمونه، قیمت یک بسته پنیر بیش از ۶۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، در حالی که کالابرگ باید بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شود؛ قیمت گوشت و مرغ حدود ۵۵ درصد، روغن مایع ۴۲ درصد و روغن نباتی بیش از ۵۴ درصد گران‌تر شده است. آیا این همان اجرای قانون کالابرگ است که وعده داده شده بود؟ بنابراین، انتظار دارم مجلس و دولت هر دو با جدیت به اجرای کامل قانون کالابرگ الکترونیکی و کنترل قیمت‌ها بپردازند تا فشار معیشتی از دوش مردم محروم و دهک‌های پایین برداشته شود.

