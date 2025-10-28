مجلس تکلیفی برای حذف افراد با درآمدهای ۳۰ میلیونی از دریافت کالابرگ الکترونیکی نداشت

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی گفت: کالابرگ و نحوه توزیع آن بسیار مهم است و دولت برای موفقیت در این زمینه باید به نکات مهمی توجه کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هدفمندی ها باید دقیق باشد و به نیازمندان واقعی برسد، خطاب به وزیر تعاون گفت: مجلس تکلیفی برای حذف افرادی که درآمد ماهیانه ۳۰ میلیون تومان دارند، نداشته و فقط گفته است ۳ دهک بالای جامعه از دریافت کالابرگ الکترونیک حذف شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کالاهای سبد کالاهای اساسی باید مشخص و با نرخ تورم هماهنگ باشد، عنوان کرد: سیستم مربوطه نیز باید ساده و در دسترس باشد چرا که سابقه اجرای آن در دوره دولت آقای روحانی خوب نبوده است.

رسایی در ادامه کالابرگ الکترونیک را صرفا یک مسکّن موقت دانست که درمان ریشه ای نیست و افزود: از سال ۹۷ تا ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، ۹۵ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته است و با تبدیل به ۲ هزار همت درآمد نامشروع به بازار آزاد رفته که به اندازه نیمی از بودجه عمومی کشور است. ۹۵ درصد از آن نیز میان ۶ هزار و ۱۰۰ تقسیم شده که به هر کدام ۳۱۱ میلیارد تومان می رسد و در مجموع این رقم از سفره ۲۵ میلیون خانوار ایرانی رفته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: باید مشخص شود که وضعیت کالابرگ برای مسکن، پوشاک و تحصیل چگونه قرار است اختصاص یابد. امروز تورم نقطه به نقطه ۱۲.۵ درصد بیش از شاخص کل تورم است.

وی در ادامه درباره واردات نهاده های دامی که از سوی وزارت کشاورزی متوقف شده است، عنوان کرد: مشکلات عدیده ای برای دامداران و مرغداران به وجود آمده و ثبت سفارش نسبت به سال گذشته، دو برابر افزایش داشته است.

