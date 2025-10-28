خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۴

اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1706010
لینک کوتاه کپی شد.

زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ در روز جمعه ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.

فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون از مورخ ۲۰ آبان از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس است.

آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.

آزمون صرفاً بصورت تستی برگزار می‌شود. آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌شود.

در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه ممنوع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ