اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در سال ۱۴۰۴

آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ در روز جمعه ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.

فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون از مورخ ۲۰ آبان از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس است.

آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.

آزمون صرفاً بصورت تستی برگزار می‌شود. آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌شود.

در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه ممنوع است.

