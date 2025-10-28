خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ گزارش ۳ عضو کابینه به نمایندگان درخصوص معیشت مردم و ارائه کالابرگ

کد خبر : 1706000
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار سه‌شنبه‌های نظارتی و به ریاست قالیباف آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  جلسه علنی امروز (سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۳۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستورکار جلسه یکصد و سی‌ و ششم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲

- ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست  در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

- تقاضای دوفوریت در مورد طرح تعیین سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم به عنوان روز ملی اقتدار موشکی ایران.

