دیدار وزیر دفاع و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، در دیدار امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در راستای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت های سمپاد جهت تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در آینده، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه «روایت پیشرفت» و آشنایی دانش آموزان با دستاوردها و پیشرفت های دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت.