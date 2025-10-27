خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر دفاع و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

در راستای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت های سمپاد جهت تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در آینده، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، در دیدار امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در راستای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت های سمپاد جهت تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در آینده، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه «روایت پیشرفت» و آشنایی دانش آموزان با دستاوردها و پیشرفت های دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

