به گزارش ایلنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری این سازمان، از اتصال پایلوت شش استان به سامانه بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: استان‌های تهران، البرز، قم، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی در این طرح آزمایشی شرکت دارند.

نصیری با اشاره به وجود برخی مشکلات فنی، اعلام کرد: بالای ۳۰۰ شرکت در مرز تأسیس قرار دارند هرچند چالش‌هایی وجود دارد. امیدواریم با رفع مشکلات جزئی، به زودی کل کشور را زیر بار تأسیس شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود و تغییرات ببریم.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین دستاورد این سامانه، حذف کامل کاغذ و افزایش چشمگیر سرعت فرآیندها خواهد بود.

در نشست تخصصی بررسی سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها با حضور صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مشارکت مدیران و کارشناسان فنی موضوعاتی از جمله چالش‌های درگاه ملی مجوزها، ضرورت رعایت الزامات ثبتی در پذیرش تقاضای ثبت شرکت، نحوه استعلام از دفاتر اسناد رسمی، بهره‌گیری از امضای دیجیتال و امکان برون‌سپاری فرآیندهای ثبتی به دفاتر اسناد رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

