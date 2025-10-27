خبرگزاری کار ایران
دعوت رسمی وزیر کشور عمان از لاریجانی برای سفر به مسقط

دعوت رسمی وزیر کشور عمان از لاریجانی برای سفر به مسقط
وزیر کشور عمان در دیدار با لاریجانی، دعوت رسمی از لاریجانی برای سفر به مسقط را مطرح کرد و این دعوت را گامی مهم در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی میان دو کشور دانست.

به گزارش ایلنا، حمود بن فیصل البوسعیدی، وزیر کشور عمان، امروز (دوشنبه 5 آبان) در رأس هیأتی بلندپایه، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در محل این شورا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر ارتقای مناسبات اقتصادی، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی و همچنین تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای برای تأمین منافع مشترک تأکید کردند.

وزیر کشور عمان در این دیدار دعوت رسمی از لاریجانی برای سفر به مسقط را مطرح کرد و این دعوت را گامی مهم در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی میان دو کشور دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به نقش سازنده و متوازن عمان در تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در سطوح راهبردی تأکید کرد.

