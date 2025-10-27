خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های ارزنده پرستاران است

روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های ارزنده پرستاران است
کد خبر : 1705758
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با صدور پیامی ضمن تبریک این روز فرخنده به جامعه پرستاری کشور، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های پرستاران، به‌ویژه کادر درمان سپاه پاسداران، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی بدین شرح است:

 

بسمه تعالی

 

خواهران و برادران گرانقدر پرستار

سلام علیکم؛

خجسته سالروز میلاد نورانی عقیله بنی هاشم، پیام‌آور عاشورای حسینی و اسوه بی‌بدیل ایثار، مهربانی و صبر، حضرت زینب سلام الله علیها را به جامعه پرستاری سپاه که پیروان صادق و مخلص مکتب آن بانوی بزرگ عالم هستی‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت و ارج نهادن به تلاش‌های ارزنده پرستاران عزیزی است که به عنوان جامعه وفادار به انقلاب و کشور، در چالش‌ها، مخاطرات و صحنه‌های پیش روی انقلاب و نظام اسلامی که برجسته‌ترین نقش‌آفرینی ایثارگرانه آنان در دوران مقابله با کرونا برابر دیدگان مردم قرار گرفت، همواره با عزمی راسخ پای در میدان گذاشتند و میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها بهانه خوبی است تا از فداکاری‌های احیاکنندگان زندگی و امیدآفرینان حیات و برافروزندگان مشعل‌های آرامش و سلامت تجلیل و از شکوه صبر کسانی که شب و روز زندگی خود را وقف کاهش آلام دردمندان جامعه نموده‌اند، تقدیر شود.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه پرستاری و تجلیل از مجاهدت‌های سنگرنشینان ولایی و خدوم عرصه سلامت و خانواده‌های محترم آنان، بر همت بلند زحمت‌کشان این عرصه درود می‌فرستم و ثبات قدم و ایستادگی مجاهدانه در این سیر نورانی را برای آنان، از خداوند متعال مسئلت دارم.

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ