روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاشهای ارزنده پرستاران است
نماینده ولی فقیه در سپاه با صدور پیامی ضمن تبریک این روز فرخنده به جامعه پرستاری کشور، از تلاشها و مجاهدتهای پرستاران، بهویژه کادر درمان سپاه پاسداران، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک حجتالاسلام حاجیصادقی بدین شرح است:
بسمه تعالی
خواهران و برادران گرانقدر پرستار
سلام علیکم؛
خجسته سالروز میلاد نورانی عقیله بنی هاشم، پیامآور عاشورای حسینی و اسوه بیبدیل ایثار، مهربانی و صبر، حضرت زینب سلام الله علیها را به جامعه پرستاری سپاه که پیروان صادق و مخلص مکتب آن بانوی بزرگ عالم هستیاند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت و ارج نهادن به تلاشهای ارزنده پرستاران عزیزی است که به عنوان جامعه وفادار به انقلاب و کشور، در چالشها، مخاطرات و صحنههای پیش روی انقلاب و نظام اسلامی که برجستهترین نقشآفرینی ایثارگرانه آنان در دوران مقابله با کرونا برابر دیدگان مردم قرار گرفت، همواره با عزمی راسخ پای در میدان گذاشتند و میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها بهانه خوبی است تا از فداکاریهای احیاکنندگان زندگی و امیدآفرینان حیات و برافروزندگان مشعلهای آرامش و سلامت تجلیل و از شکوه صبر کسانی که شب و روز زندگی خود را وقف کاهش آلام دردمندان جامعه نمودهاند، تقدیر شود.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه پرستاری و تجلیل از مجاهدتهای سنگرنشینان ولایی و خدوم عرصه سلامت و خانوادههای محترم آنان، بر همت بلند زحمتکشان این عرصه درود میفرستم و ثبات قدم و ایستادگی مجاهدانه در این سیر نورانی را برای آنان، از خداوند متعال مسئلت دارم.
عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی