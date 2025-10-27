پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پدر دو شهید لشگر ۲۱ امام‌ رضا (ع)

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج احمد سعیدی نجات، استاد اخلاق و مداح اهل‌بیت (ع) و خادم بارگاه امام رئوف را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حاج احمد سعیدی نجات، استاد اخلاق و مداح اهل‌بیت علیهم السلام و خادم بارگاه امام رئوف، به دیدار دو پسر و داماد شهیدش رفت و غم هجران خود را برای ما گذاشت.

درگذشت آن مرحوم، بار دیگر خاطرات خیبر را برای رزمندگان خراسانی تازه کرد و یاد محمداسماعیل و محمدابراهیم سعیدی نجات، آن دلاوران لشگر ۲۱ امام رضا علیه السلام که در فاصله یک روز پیراهن سرخ شهادت را در کنار دجله به تن کردند برای همه ما زنده شد.

مرحوم سعیدی نجات از چهره‌های مؤمن، مردمی و خدوم مشهد مقدس بود، سال‌ها با صدای گرم و دل‌نشین خود در محافل دعا و مناجات کمیل، توسل و ندبه‌ی حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام، دل‌های مؤمنان را به نور یاد خدا و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام روشن می‌کرد و همواره در مسیر خیر و خدمت به مردم قدم برمی‌داشت.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد آن پدر صبور، معلم اخلاق و خادم اهل‌بیت علیهم‌السلام، این مصیبت را به خانواده محترم سعیدی‌ نجات به ویژه همسر گرامی و فداکار ایشان، مردم مؤمن مشهد مقدس و جامعه‌ی مداحان و خادمان آن آستان ملک پاسبان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه و علوّ درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی»

انتهای پیام/