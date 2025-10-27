به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری رییس سازمان حفاطت از محیط زیست در هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل گفت: ما امروز جمع شدیم که بر صلح و حفظ زمین تاکید کنیم. سازمان ملل متحد نماد امید بوده است امیدی که در آن صلح متوازن حقیقت پیدا می‌کند. جهان امروز با چالش هایی مواجه است. بی عدالتی ها نشان می‌دهند که هیچ کشوری در مقابل تهدیدات مصون نیست.

وی ادامه داد: بدون صلح هیچ طرحی برای حفاظت از محیط زیست پایدار نمی‌ماند. تخریب محیط زیست موجب بی ثباتی و فقر می‌شود. در منطقه غرب آسیا ملت ها سالها است که شاهد اشغالگری رژیم صهیونیستی هستند رژیمی که نه تنها جان انسان ها را می‌گیرد بلکه سرزمین ها را نابود می‌کند و زیر ساخت های حیاتی را نابود می‌کنند. محیط زیست قربانی خاموش این جنایات است. ایران همواره بر حفظ محیط زیست تاکید کرده است و بر این باور است که هرگز این موضوع بدون صلح پایدار ممکن نیست.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: اقدامات ایران در زمینه گازهای فلر از میدان نفتی و توسعه نیروگاه های خورشیدی نشان دهنده عزم ملی در راستای حفظ محیط‌زیست است. برخی از کشورها به منابع نامحدود به کنترل کربن دسترسی دارند و دیگر کشور های دسترسی محدود دارند که این عادلانه نخواهد بود. حفاظت از زمین تنها با همبستگی ملت ها ممکن است. ایران بار دیگر بر توقف تجاوز و جنگ و دسترسی عادلانه به فناوری های حفاظت از محیط‌زیست تاکید میکند.

وی ادامه داد: اقدامات سازمان ملل در ایران باعث شده است که ارتباط ما با سازمان های بین المللی افزایش یابد. ما از اقای پریزنر تشکر می‌کنیم و آرزو می کنم موفق باشند و مطمئنا میراث باقی مانده از ایشان الهام بخش ما خواهد بود.

انتهای پیام/