به گزارش ایلنا، زونگ پی‌وو، سفیر جمهوری خلق چین در تهران، با آقای علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت و گسترش روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و چین تأکید کرده و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به تبادل نظر پرداختند.

طرفین همچنین درباره روابط دوجانبه، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌ویژه توسعه‌طلبی‌های ایالات متحده و دخالت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان، همچنین حمایت واشنگتن از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت‌و‌گو کردند.

آقای ولایتی با اشاره به عمق روابط تاریخی و ممتاز میان ایران و چین اظهار داشت: روابط دو کشور از ابعاد راهبردی و ریشه‌دار برخوردار است و همکاری‌های فیمابین می‌تواند در سایه تحولات منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش گسترش یابد.

وی افزود: روابط ایران و چین بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و استقلال سیاسی استوار است. در آسیا سه قدرت مستقل، یعنی ایران، چین و روسیه، وجود دارند که نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند.»

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همچنین با قدردانی از مواضع اصولی چین در قبال ایران، به‌ویژه در موضوع «مکانیسم ماشه»، تأکید کرد: حمایت‌های سازنده پکن در مجامع بین‌المللی نشان‌دهنده عمق همکاری‌های دوستانه و اعتماد متقابل دو کشور است.

در ادامه، زونگ پی‌وو، سفیر جمهوری خلق چین در تهران، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با آقای ولایتی گفت: تاریخ روابط ایران و چین تاریخی طولانی و ارزشمند است و ما از نقش برجسته و طولانی‌مدت جنابعالی در توسعه روابط دو کشور قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: توسعه روابط ایران و چین همواره برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ما از اهتمام مقام معظم رهبری و جنابعالی نسبت به گسترش همکاری‌های دوجانبه تشکر می‌کنیم و چین آماده است روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را در زمینه‌های مختلف بیش از پیش تعمیق بخشد.

