ثابتی، عباس آخوندی را تهدید کرد

ثابتی، عباس آخوندی را تهدید کرد
یک نماینده مجلس به وزیر دولت درخصوص وام ۲ هزار میلیارد تومانی فرزندش از بانک آینده اخطار داد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس در واکنش به ادعای برخی اکانت ها در فضای مجازی که عنوان کرده بودند شرکت توسعه عمران فردا گستر شرکتی است که محمدمهدی آخوندی پسر ‎عباس آخوندی مدیرعامل آن است و سال ۹۵ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از ‎بانک آینده وام گرفته! در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اگر عباس آخوندی در این بازه شفاف سازی نکند آن وقت مجبورم در صحن علنی مجلس درباره خودش و پسرش شفاف سازی کنم

 

 

 

