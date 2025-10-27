مهاجرانی خبر داد؛
مجوز خرید دو فرورند هواپیمای ایرباس تصویب شد
سخنگوی دولت از خرید دو فرورند هواپیمای ایرباس تصویب خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به عنوان کاهندگان آلام و دردهای مردم در زمان بیماری،گفت: ۴۸ درصد از سهمیههای استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پرستاران اختصاص یافته است.
سخنگوی دولت افزود: بعضا در فضای مجازی میشنویم که رقم اضافه کار پرستاران به صورت چشمگیری افزوده شده است، میزان دریافتی پرستاران افزایش یافته و این حق پرستاران است اما در صحبتی که با پرستاران داشتم از میزان این افزایش،گلهمند بودند و این گلایه به حق است.
وی افزود:دولت تلاش میکند که این رقم را بهبود بخشد. همچنین نزدیک به ۱۰ هزار استخدام جدید پرستاران در سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد؛ وقتی تعداد پرستار در کادر درمان کم باشد، فشار کاری و خستگی بیشتر خواهد شد و لذا وزارت بهداشت تلاش میکند که تعداد پرستاران را متناسب با استانداردهای جهانی و ظرفیت بودجهای کشور به کار گیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: این افزایش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
وی افزود : سازمان بیمه سلامت کشور اعلام کرده است که ۲۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که به طور متوسط در هر روز ۲۳۶ میلیارد تومان برای درمان آنان پرداخت میشود که با وجود ۱۵۸ هزار مرکز درمانی، یک هزار بیمارستان، ۲ هزار ۴۳۴ درمانگاه، ۱۵ هزار داروخانه، ۲ هزار ۶۵۰ آزمایشگاه و ۳ هزار ۸۰۰ فیزیوتراپی و مرکز گفتار درمانی به مردم خدمات میدهند؛ اکثر خدمات رایگان است و اگر هزینهای هم دریافت شود اندک و متناسب با تعرفه است.
مهاجرانی بیان کرد:مجوز خرید دو فرورند هواپیمای ایرباس تصویب شد؛ از سران قوا برای اقدام فرآیند گزیر بانک آینده تشکر میکنیم