مدیر روابط عمومی کانون وکلای مرکز منصوب شد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حکمی، علیرضا حسینی را به سمت رئیس اداره روابط عمومی این کانون منصوب کرد.
به گزارش ایلنا در حکم محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای مرکز آمده است: «نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور روابط عمومی به موجب این حکم به عنوان مسئول اداره روابط عمومی کانون وکلای مرکز منصوب میشوید. امید است ضمن همکاری و تعامل موثر با اداره روابط عمومی کانون، موجبات ارتقاء نهاد وکالت را فراهم آورید.»
گفتنی است علیرضا حسینی از روزنامهنگاران باسابقه کشور است که سردبیری چندین خبرگزاری و پایگاه خبری را نیز برعهده داشته است. وی همچنین مدیریت روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را نیز برعهده دارد.