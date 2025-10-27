مدیر روابط عمومی کانون وکلای مرکز منصوب شد

به گزارش ایلنا در حکم محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای مرکز آمده است: «نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور روابط عمومی به موجب این حکم به عنوان مسئول اداره روابط عمومی کانون وکلای مرکز منصوب می‌شوید. امید است ضمن همکاری و تعامل موثر با اداره روابط عمومی کانون، موجبات ارتقاء نهاد وکالت را فراهم آورید.»

گفتنی است علیرضا حسینی از روزنامه‌نگاران باسابقه کشور است که سردبیری چندین خبرگزاری و پایگاه خبری را نیز برعهده داشته است. وی همچنین مدیریت روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را نیز برعهده دارد.

