در سیاست همیشه همه چیز شیرین نیست

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه از کنار هم بودن جوانان لذت می‌برم، گفت: اختلاف بین نسلی یک امر طبیعی است و نسل جدید همیشه نسل قبلی را نقد می‌کند.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی،  در سومین جلسه شورای مشاورین نسل زد، با اشاره به برگزاری سومین جلسه مشاوران نسل زد، اظهارکرد: امیدوارم برگزاری این جلسات تداوم پیدا کند.

وی ادامه داد: من متعلق به نسلی هستم با ویژگی‌ها و خصوصیات دیگری و قرار نیست همه نسل‌ها طیف فکری همین نسل را ادامه دهند. اختلاف بین نسلی یک امر طبیعی است؛ نسل جدید همیشه نسل قبلی را نقد کرده و می‌کند.

حضرتی با بیان اینکه ما قصد داریم تا دوستان نسل زد هم درگیر مسائل روز کشور بشوند و با واقعیت‌های تلخ و شیرین میدان آشنا و ذهنشان با آن درگیر بشود، گفت: این دوستان باید بتوانند یاد بگیرند که چگونه با مسائل کشور مواجه شوند و آمادگی لازم را برای حل آن را پیدا کنند.

وی تأکید کرد: در سیاست همیشه همه چیز شیرین نیست.

در ادامه این جلسه جوانان حاضر در نشست نیز به طرح دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود پرداختند.

 

