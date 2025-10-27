پیام عراقچی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار
وزیر امور خارجه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) و روز پرستار پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام سید عباس عراقچی بدین شرح است: سالروز ولادت فرخنده حضرت زینب کبری (س)، بانوی بزرگ صبر و ایثار، به پاس تلاش و ازخودگذشتگی پرستاران دلسوز، بهعنوان «روز پرستار» گرامی داشته میشود. بیتردید، روند درمان و تسکین آلام بیماران بدون حضور پرستاران متعهد کامل نخواهد شد و با فداکاری آنان، امید جایگزین درد و رنج میشود.
اکنون فرصتی ارزشمند است تا با یادآوری درخشش و عملکرد الهامبخش جامعه پرستاری در روزهای پرالتهاب دفاع میهنی دوازدهروزه، که برای همیشه در حافظهی ایرانیان ثبت و ماندگار خواهد ماند، از مسئولیتپذیری و حضوری آگاهانه آنان تقدیر شود.
سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران شریف کشور صمیمانه تبریک عرض میکنم و بر روان پاک شهدای والامقام کادر درمان درود میفرستم. بیگمان، یاد و راه آنان چراغی راهنما خواهد بود که مسیر خدمت را برای همه ما روشن نگاه میدارد.