خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام عراقچی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار

پیام عراقچی به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار
کد خبر : 1705644
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام سید عباس عراقچی بدین شرح است: سالروز ولادت فرخنده حضرت زینب کبری (س)، بانوی بزرگ صبر و ایثار، به پاس تلاش و ازخودگذشتگی پرستاران دلسوز، به‌عنوان «روز پرستار» گرامی داشته می‌شود. بی‌تردید، روند درمان و تسکین آلام بیماران بدون حضور پرستاران متعهد کامل نخواهد شد و با فداکاری آنان، امید جایگزین درد و رنج می‌شود.

اکنون فرصتی ارزشمند است تا با یادآوری درخشش و عملکرد الهام‌بخش جامعه پرستاری در روزهای پرالتهاب دفاع میهنی دوازده‌روزه، که برای همیشه در حافظه‌ی ایرانیان ثبت و ماندگار خواهد ماند، از مسئولیت‌پذیری و حضوری آگاهانه  آنان تقدیر شود.

سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران شریف کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و بر روان پاک شهدای والامقام کادر درمان درود می‌فرستم. بی‌گمان، یاد و راه آنان چراغی راهنما خواهد بود که مسیر خدمت را برای همه ما روشن نگاه می‌دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ