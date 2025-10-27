جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست عارف برگزار شد؛
اگر وارد مچگیری شویم، نمیتوانیم به اهداف برنامه هفتم دست یابیم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تصویب ۹۰ درصد آییننامههای اجرایی برنامه هفتم پیشرفت در دولت، گفت: دستگاههای اجرایی باید برای اجرایی کردن این برنامه تلاش کنند و اصلاحات مورد نیاز در این قانون نباید بهانهای برای کمکاری شود.
به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت درباره کیفیت عملیاتی شدن این برنامه در سال اول اجرا، بیان کرد: با تلاشهایی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی انجام شد، بیش از ۹۰ درصد آییننامههای این برنامه مصوب شده است ولی آییننامههایی که درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقی مانده است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، این آییننامهها را نهایی کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: ما اکنون وارد سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت شدهایم و باید به صورت جدی برای اجرای این برنامه تلاش کنیم. اصلاحات مورد نیاز در قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید بهانهای برای کمکاری در اجرای آن باشد.
وی تصریح کرد: ما باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا حتیالامکان به شاخصهای برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم. با رابطه خوبی که دولت با مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت وجود دارد، میتوان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پیشرفت به تفاهم برسیم.
عارف تاکید کرد: اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد اما اگر وارد مچگیری شویم، نمیتوانیم به اهداف این برنامه دست یابیم.
وی با بیان اینکه با تعامل خوبی که با مجلس وجود دارد، میتوانیم اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر برنامه هفتم پیشرفت انجام دهیم، تاکید کرد: هدف دولت و مجلس در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدفی مشترک است و تاکنون هم روند همکاری این دو قوه خوب بوده است.
در این جلسه گزارش عملکرد اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه شد که شامل ۹ گزارش در زمینه عملکرد دستگاهها در بخش مالی و اجرایی، احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا، عملکرد قانون برنامه به تفکیک فصول، آخرین وضعیت تدوین و تصویب آییننامههای برنامه هفتم، برش سالانه اهداف کمی، انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات آن بود.
در این جلسه وزرای نفت، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، سخنگوی هیات دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه حضور داشتند.