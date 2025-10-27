اولین نشست بررسی جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت برگزار شد

به گزارش ایلنا؛ نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در نشست امروز، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.

بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و ... تعریف شدند البته رای گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت.

به گزارش خانه‌ملت، کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسیده است.

شایان ذکر است؛ جلسات آتی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز بصورت زنده از خانه ملت پخش خواهد شد.

