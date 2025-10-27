خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین نشست بررسی جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت برگزار شد

اولین نشست بررسی جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت برگزار شد
کد خبر : 1705623
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین نشست بررسی جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به جهت ساماندهی اتباع خارجی در کشور برگزار و نمایندگان پیشنهادات خود درباره تعریف عبارات و اصلاحات لایحه را مطرح کردند.

به گزارش ایلنا؛ نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در نشست امروز، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.

بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و ... تعریف شدند البته رای گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت.

به گزارش خانه‌ملت، کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسیده است.

شایان ذکر است؛ جلسات آتی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز بصورت زنده از خانه ملت پخش خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ