به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «محمد تولایی» معاون هماهنگ‌کننده سابق سازمان اطلاعات سپاه در گفت‌و‌گویی، با اشاره به بدعهدی‌های متعدد رژیم صهیونیستی در قبال توافقات اظهار داشت: رژیم صهیونی ناقض هرگونه توافقی است.

سردار تولایی با تأکید بر اینکه ماهیت رژیم صهیونیستی، تروریستی و جنگ‌طلب است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نبوده و همه توافقات را زیر پا گذاشته‌اند.

وی با اشاره به واکنش احتمالی مقاومت فلسطین به نقض آتش‌بس توسط صهیونیست‌ها، عنوان کرد: صبر راهبردی مقاومت نباید به منزله تسلیم لحاظ شود.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سازمان اطلاعات سپاه تأکید کرد: در موقع لزوم، نیروهای مقاومت پاسخ دندان‌شکنی به هرگونه بدعهدی دشمن صهیونی خواهند داد و ۷ اکتبر دیگری را رقم خواهند زد که باز هم صهیونیست‌ها را غافلگیر خواهد کرد.

