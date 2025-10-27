نیروهای مقاومت پاسخ دندانشکن به بدعهدی دشمن خواهند داد
معاون هماهنگکننده سابق سازمان اطلاعات سپاه درباره نقض آتشبس در غزه از سوی صهیونیستها، گفت: صبر راهبردی مقاومت در این زمینه نباید به منزله تسلیم لحاظ شود و در موقع لزوم، نیروهای مقاومت پاسخ دندانشکنی خواهند داد.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «محمد تولایی» معاون هماهنگکننده سابق سازمان اطلاعات سپاه در گفتوگویی، با اشاره به بدعهدیهای متعدد رژیم صهیونیستی در قبال توافقات اظهار داشت: رژیم صهیونی ناقض هرگونه توافقی است.
سردار تولایی با تأکید بر اینکه ماهیت رژیم صهیونیستی، تروریستی و جنگطلب است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نبوده و همه توافقات را زیر پا گذاشتهاند.
وی با اشاره به واکنش احتمالی مقاومت فلسطین به نقض آتشبس توسط صهیونیستها، عنوان کرد: صبر راهبردی مقاومت نباید به منزله تسلیم لحاظ شود.
معاون سابق هماهنگکننده سازمان اطلاعات سپاه تأکید کرد: در موقع لزوم، نیروهای مقاومت پاسخ دندانشکنی به هرگونه بدعهدی دشمن صهیونی خواهند داد و ۷ اکتبر دیگری را رقم خواهند زد که باز هم صهیونیستها را غافلگیر خواهد کرد.