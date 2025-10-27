خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نامه‌ جمالیان به معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد؛

ضرورت کاهش ساعات کاری کارکنان مراکز درمانی در روزهای تعطیل

کد خبر : 1705618
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ورود این کمیسیون به کاهش ساعات کاری کارکنان درمانی و امدادی، درخواست کرد که بررسی کاهش ساعات کاری روزهای پنج‌شنبه و سایر روزهای تعطیل برای این قشر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایلنا،متن نامه سید محمد جمالیان رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای حجت‌الاسلام مجید انصاری

معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۲۱۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و مصوبات کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی درباره کاهش ساعات کاری و تعطیلی روزهای پنج‌شنبه، علی‌رغم پیش‌بینی دورکاری برای کارکنان اداری، در بسیاری از ستادها و سازمان‌های اجرایی، کاهش ساعات کاری هفتگی محقق نشده است.

این وضعیت برای نیروهای خدماتی، امدادی و درمانی، از جمله پرسنل بیمارستان‌ها و اورژانس ۱۱۵، که امکان دورکاری ندارند، تبعیض‌آمیز است و با افزایش فشار کاری در شرایط ناترازی انرژی و آلودگی هوا، نیازمند توجه ویژه است.

با توجه به اعتراضات گسترده همکاران پرستار و امدادگر و به منظور رعایت عدالت در توزیع مزایای کاهش ساعات کاری، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و پیگیری این موضوع را آغاز کرده است.

بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید بررسی کاهش ساعات کاری روزهای پنج‌شنبه و سایر روزهای تعطیل برای کارکنان خدمات امدادی و درمانی در دستور کار قرار گیرد و در صورت امکان، ابلاغ مقتضی صورت پذیرد.

این عزیزان همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران حضور فعال دارند و شایسته توجه و حمایت ویژه هستند.

 

انتهای پیام/
