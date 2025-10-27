در نامه جمالیان به معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد؛
ضرورت کاهش ساعات کاری کارکنان مراکز درمانی در روزهای تعطیل
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس در نامهای به معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ورود این کمیسیون به کاهش ساعات کاری کارکنان درمانی و امدادی، درخواست کرد که بررسی کاهش ساعات کاری روزهای پنجشنبه و سایر روزهای تعطیل برای این قشر در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا،متن نامه سید محمد جمالیان رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حجتالاسلام مجید انصاری
معاون محترم حقوقی رئیسجمهور
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۲۱۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و مصوبات کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی درباره کاهش ساعات کاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه، علیرغم پیشبینی دورکاری برای کارکنان اداری، در بسیاری از ستادها و سازمانهای اجرایی، کاهش ساعات کاری هفتگی محقق نشده است.
این وضعیت برای نیروهای خدماتی، امدادی و درمانی، از جمله پرسنل بیمارستانها و اورژانس ۱۱۵، که امکان دورکاری ندارند، تبعیضآمیز است و با افزایش فشار کاری در شرایط ناترازی انرژی و آلودگی هوا، نیازمند توجه ویژه است.
با توجه به اعتراضات گسترده همکاران پرستار و امدادگر و به منظور رعایت عدالت در توزیع مزایای کاهش ساعات کاری، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و پیگیری این موضوع را آغاز کرده است.
بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید بررسی کاهش ساعات کاری روزهای پنجشنبه و سایر روزهای تعطیل برای کارکنان خدمات امدادی و درمانی در دستور کار قرار گیرد و در صورت امکان، ابلاغ مقتضی صورت پذیرد.
این عزیزان همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم شریف ایران حضور فعال دارند و شایسته توجه و حمایت ویژه هستند.